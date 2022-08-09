Tesla Cybertruck henüz satışa çıkmadan yine zamlandı

Tesla Cybertruck henüz satışa çıkmadan yine zamlandı

Tesla'nın pick-up modeli Cybertruck'la ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, aracın fiyatının zamlandığını duyurdu.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Uzmanlar, oldukça farklı görünümü nedeniyle elektrikli pick-up'ın yeterince ilgi görmeyeceğini düşünüyordu. Ancak gelen veriler, beklentilerin çoktan aşıldığını gösteriyor.

Cybertruck yine zamlandı

Tesla’nın önümüzdeki yıl üretime geçmesi beklenen ve tasarımıyla dikkat çeken Cybertruck modeli, yaşanan küresel pandemi ve ekonomik kriz sebebiyle zamlandı.

Şirketin yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Elon Musk, elektrikli aracın duyurulmasından bu yana geçen 3 yılda çok şeyin değiştiğini ve fiyatın 40 bin dolardan fazla olacağını açıkladı.

Konuşma esnasında temkinli davranan Elon Musk, her ne kadar fiyat artışına işaret etse de net bir rakam vermekten kaçındı.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.