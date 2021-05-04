Tesla'nın Almanya'daki üretimi 6 ay gecikecek

Tesla, Almanya’nın Berlin şehrinde inşa ettiği yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek istiyor. Ancak gelen bilgilere göre, üretim 6 ay geç başlayacak.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada üretime başlama planları yapıyor.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kurduğu Berlin fabrikasında sona yaklaşılırken, yerel basına yeni bir haber yansıdı.

AÇILIŞ 6 AY ERTELENDİ

Gelen bilgilere göre, ilk etapta tesiste Model 3 ve Model Y üretimeyi planlayan şirket, fabrikanın açılışını 6 ay erteleme kararı aldı.

Tesla yetkililerinin, yerel mevkilerden henüz tüm izinleri alamadığı ve fabrika açılışının Ocak 2022'ye ertelendiği bildirildi.