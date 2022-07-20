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    TESLA'nın ilk şarj noktası Bolu'ya kuruluyor

    TESLA firmasının Türkiye'deki ilk ve tek Supercharger noktası, Bolu'da otoyol üzerinde bulunan HighWay Outlet'te kuruluyor.
    • 20.07.2022 - 20:09
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    TESLA'nın ilk şarj noktası Bolu'ya kuruluyor

    Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway, Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yapıyor.

    Türkiye'de ilk ve tek şarj noktası

    Elon Musk’ın CEO’su olduğu, dünyanın elektrikli otomobil devi TESLA firmasının Türkiye’deki ilk ve tek Supercharger noktası, HighWay Outlet’te yerini alıyor.

    8 araç aynı anda şarj olabilecek

    TESLA marka araçlar için 8 adet şarj ünitesinin hizmet vereceği hızlı şarj noktasında aynı anda 8 araç şarj olabilecek.

    Türkiye’de ilk olarak 12 noktada kurulacak olan TESLA şarj istasyonlarının birincisi Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi HighWay’de konumlandırılacak.

    TESLA nın ilk şarj noktası Bolu ya kuruluyor #1

    TESLA nın ilk şarj noktası Bolu ya kuruluyor #2

    TESLA nın ilk şarj noktası Bolu ya kuruluyor #3


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