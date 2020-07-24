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    Tesla'nın yeni fabrikasını kuracağı yer belli oldu

    Elon Musk, düzenlediği bir toplantıda yeni Tesla fabrikasının nereye kurulacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 08:39
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    Tesla'nın yeni fabrikasını kuracağı yer belli oldu

    Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen marka olan Tesla, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Almanya'nın Berlin şehrinde şu anda inşa ettiği fabrika ile Avrupa'ya açılacak şirket, yeni fabrikalar kurararak üretimi artıracak.

    Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladığı toplantıda yeni fabrikasını Teksas'ın başkenti Austin'e bağlı Travis County'de 2 bin dönüm arazi üzerine kuracaklarını duyurdu.

    CYBERTRUCK BURADA ÜRETİLECEK

    Tesla, kurulacak bu tesiste yeni aracı Cybertruck'ı da üretecek. Teksaslı yetkililere yapılan bilgilendirmeye göre, kurulacak tesis en az 5 bin kişilik istihdam yaratacak.

    TESLA

    BERLİN'DEKİ FABRİKANIN İNŞASI DEVAM EDİYOR

    Öte yandan Tesla, Almanya'nın Berlin şehrinde inşa edeceği fabrika için çalışmalarına devam ediyor.

    2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

    amamlandığında, çatısındaki dev güneş panellerinden gücünü alacak Berlin'deki fabrika, 10 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayacak. Ayrıca fabrika, Tesla Model 3 ve Model Y otomobillerinin üretimine odaklanacak.

    tesla

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