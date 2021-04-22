THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'den açıklama

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer, şirket ve kendisi ile ilgili çıkan haberler hakkında bir açıklama yayınladı.

Yerli kripto para borsası THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, en az 2 milyar dolarlık (16.4 milyar TL) kripto parayla İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtı.

Yapılan incelemeler sonucunda Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlendi.

FARUK FATİH ÖZER'DEN AÇIKLAMA

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer, şirket ve kendisi ile ilgili çıkan haberleri yalanlarken, kimsenin mağdur edilmeyeceğini ve Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamış olduğumuz sürece ilişkin olarak kamuoyu ve Thodex Platformumuzu kullanan Sayın kullanıcıları bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki; kamuoyunda şirketim Koineks Teknolojileri A. Ş. ve sahibi olduğu Thodex platformu hakkında ortaya atılan iddiaların bir çoğu mesnetsizdir.

700.000'e yakın kullanıcının işlem yaptığı Thodex platformu bugüne kadar hiç kimseyi mağdur etmediği gibi bundan böyle de etmeyecektir. 2018 yılında şirketimize yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı neticesinde meydana gelen 25.000.000,00 TL zararı hiçbir kullanıcımıza yansıtmaksızın şirketimiz kendi imkanları ile tolere etmiş ve yeniden bir siber saldırı olayı yaşamamak için ciddi alt yapı sistem değişikliğine gitmiştir.

Yaşanan süreçte şirketin gerek mali yapısı gerek kullanıcı sayısı dikkate alındığında hem yurt içi hem de yurt dışı bir çok yatırımcının dikkatini çekmiş, uluslararası düzeyde çok ciddi ortaklık teklifleri almıştır.





"DALGALANMA TESPİTİ İÇİN BORSAYI KAPATTIK"

Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır.

"GÖRÜŞMELER İÇİN YURT DIŞINA ÇIKTIM"

Şirket, teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak da yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. Şirket hesaplarında yapılan incelemede yaşanan siber saldırı olayının devam ettiği ve bir kısım hesap sahiplerinin doğru verilerine ulaşılamadığı tespit olunmuştur.

22.04.2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişinin yaklaşık 2 milyar USD zarara uğratılarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. insaf ve izan sınırlarını aşan bu iddialara acilen cevap vermek açısından bu açıklamayı yapma zaruretim doğmuştur.

"KİMSE MAĞDUR OLMAYACAK"

Öncelikle; ilk tespitlerimize göre 700.000'e yakın kullanıcımızın sadece 30.000'e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla; öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.

AYRICA; BİR TAKIM KIŞILERIN KENDILERINI UZMAN OLRAK TANITMAK SURETIYLE GEREK SOSYAL MEDYADA GEREKSE BASIN YAYIN ORGANLARI ARACILIĞI İLE KAMUOYUNA 2 MILYAR USD GİBİ AKLA, MANTIĞA VE HESABA UYMAYAN BİR TUTAR İLE ALGI OLUŞTURMASI DA KABUL EDILEBILIR DEĞİLDİR. ZİRA; BIRAKINIZ THODEX'İN IŞLEM HACMİNİ TÜM TÜRKİYE'DEKİ KRİPTO PARA PLATFORMLARININ IŞLEM HACMI BU SEVİYEDE DEĞİLDİR.

Nitekim; şirketimizin kayıtları daha önce de MASAK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların bilgisine sunulmuş olup herhangi bir usulsüzlük olmadığı ilgili kurumların kayıtları ile de sabittir. Bu süreç, gerçeğe uymayan ve abartılı söylemler ile bir iftira kampanyasına dönüşmüş olup hem kullanıcıların hem de şahsımın zararına sebebiyet vermektedir.

Zira; bizim tespitlerimize göre 30.000 civarındaki kullanıcının hesapları netleştikten sonra ödemeleri yapılacaktır. Bugün itibari ile piyasa değeri yaklaşık 40 milyon USD olan şirketimiz ticari hayatına devam edebilecek iken kamuoyunda yaratılan mağduriyet algısı neticesinde şirketimizin ticari hayatına devam etmesi engellenmeye çalışılmaktadır.





"BİRKAÇ GÜN SONRA DÖNECEĞİM"

Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak Adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim.

Önemle bilinmesini isterim ki; hayatımın hiçbir döneminde ne devletime ne de milletime zarar verecek bir faaliyetim olmadığı gibi böyle bir düşüncenin dahi tarafıma atfedilmesini zul kabul ederim.

Bu suretle, gerek şahsım gerekse de şirketim hakkında yapılan karalama kampanyasına itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim."

ÖNCEKİ AÇIKLAMAYLA ÇELİŞİYOR

Öte yandan Faruk Fatih Özer'in bu açıklamalarının, bir önceki ifadelerle çeliştiği görülüyor. Daha önce THODEX'in web sitesinde yer alan açıklamada, "yeni ortaklık teklifleri aldıklarını, bu teklifleri kabul ettiklerini ve anlaşma tamamlanana kadar tüm işlemlerin durdurulduğu" bilgisi yer almıştı.