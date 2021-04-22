THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in havalimanındaki görüntüsü

THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı.

Yerli kripto para borsası THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, en az 2 milyar dolarlık (16.4 milyar TL) kripto parayla İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçtı.

Yapılan incelemeler sonucunda Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlendi.

HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ

Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmadan önce, İstanbul Havalimanı'nda çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

20 Nisan'da hakkında bir suçlama veya yakalama kararı olmayan Özer'in, herhangi bir sorun yaşamadan uçağa bindiği belirtiliyor.

Öte yandan sabah saatlerinde polis ekipleri, THODEX'in Kadıköy'deki ofisine baskın düzenlemiş ve çalışanları sorgulamıştı.

