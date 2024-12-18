Threads yükselişi sürüyor: 300 milyon kullanıcıya ulaştı

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Meta'nın Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads, kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Platform, kısa sürede 300 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

GÜNLÜK 100 MİLYON AKTİF KULLANICI

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'in günlük 100 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

Bu rakam, platformun hızla büyüdüğünü ve kullanıcılar tarafından benimsendiğini gösteriyor.

Threads, geçtiğimiz sonbaharda 100 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Kasım ayı başında ise bu sayı 275 milyonu aşmıştı. Platformun kısa sürede 300 milyon kullanıcıya ulaşması, büyümesinin hızlandığını gösteriyor.

Meta, Threads'in büyümesinden yararlanmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Şirket, 2025 yılının başında Threads'te reklamları test etmeye başlamayı planlıyor.

Threads, Twitter'ın yeni adı olan X ve Bluesky gibi diğer mikroblog platformlarıyla rekabet ediyor. Bluesky, son aylarda kullanıcı sayısını ikiye katlayarak 25 milyona ulaştı.

Meta, Threads'i geliştirmek için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şirket, Bluesky'den esinlenerek "başlangıç paketleri" ve "özel beslemeler" gibi özellikleri Threads'e getirmeyi planlıyor.