TikTok, Android cihaz kimliklerini izinsiz topladı

Yeni yayınlanan bir rapora göre Çinli video uygulaması TikTok, Android telefonların benzersiz MAC adreslerini izinsiz toplayarak kuralları ihlal etti.

Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft ile görüşme halinde.

Kullanıcıların verilerini izinsiz alarak Çin hükümetiyle paylaştığı iddia edilen Çinli uygulama hakkında yeni bir belge yayınlandı.

MAC ADRESLERİNİ İZİNSİZ TOPLADI

Belgeye göre TikTok, en az 15 ay boyunca Android'de benzersiz cihaz tanımlayıcılarını yasa dışı bir şekilde topladı. Bu veriler arasında, her telefon için benzersiz olan ve reklam verenlerin sizi internette tanımlamasına ve izlemesine olanak tanıyan MAC adresleri de yer alıyor.

GOOGLE VE ANDROID YASAKLAMIŞTI

İnternete bağlanan her akıllı telefonda bulunan MAC adresleri, cihazların benzersiz kimliklerini oluşturuyor. Bu nedenle 2015'ten beri hem Apple hem de Google, Android ve iOS uygulamalarının telefonların MAC adreslerini okumasını yasaklamıştı.

Ancak rapora göre TikTok, geliştirdiği yazılımlarla bu yasağı delerek güvenlik duvarını aşmayı başardı.

TIKTOK GÜNCELLEME İLE MAC ADRESİ TOPLAMAYI BIRAKTI

Yayınlanan belgelere göre TikTok, 18 Kasım 2019 tarihinde yayınladığı bir yazılım güncellemesi ile cihazların MAC adreslerine erişmeyi sonlandırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, "TikTok, kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini korumayı taahhüt etti. Meslektaşlarımız gibi, biz de gelişen güvenlik zorluklarına ayak uydurmak için uygulamamızı sürekli güncelliyoruz. TikTok'un şu anki sürümü MAC adreslerini toplamıyor." diyerek adeta bir itirafta bulundu.





TikTok'un söz konusu güncellemeyi geçtiğimiz yıl kasım ayında yayınlaması aslında oldukça şüpheli. Çünkü o tarihlerde TikTok, ABD başta olmak üzere birçok ülke tarafından verileri Çin ile paylaştığı için soruşturma altındaydı.