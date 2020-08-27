TikTok CEO'su Kevin Mayer istifa etti

Yalnızca 100 gün önce TikTok'un CEO'su olarak göreve başlayan Kevin Mayer, siyasi baskılar nedeniyle görevinden ayrıldı.

Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft ile görüşme halinde.

TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik bir kararname yayınlayan Donald Trump, bu konuda kararlı tavrını sürdürüyor.

TIKTOK CEO'SU KEVIN MAYER DAHA FAZLA DAYANAMADI

Geçtiğimiz mayıs ayında Disney’deki görevinden ayrılarak TikTok’ta CEO olarak görev almaya başlayan Kevin Mayer, siyasi baskılara daha fazla dayanamadı ve görevinden istifa etti.

Kevin Mayer, görevinden ayrılırken şirket çalışanlarına da bir mektup bıraktı. Mayer mektubunda, “Son haftalarda, siyasi ortam keskin bir şekilde değişirken, kurumsal yapıda değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun, parçası olduğum küresel rol için ne anlama geldiği konusunda derin düşüncelerim var.

Tüm bu olumsuz ortama rağmen her şeyin çözüleceğine inanıyorum ancak üzülerek bildirmem gerekiyor ki görevimi bırakmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

TIKTOK: SAYGI DUYUYORUZ

Mayer’in TikTok CEO’luğundan ayrılmasıyla ilgili olarak konuşan bir TikTok sözcüsü , “Son birkaç aydaki siyasi dinamiklerin Kevin'in ileriye dönük rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini kabul ediyor ve kararına saygı duyuyoruz. Şirkette geçirdiği zaman için kendisine teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.