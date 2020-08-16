TikTok kullanıcılarının üçte biri 14 yaşından küçük

ABD'deki TikTok kullanıcılarının üçte birinden fazlasının 14 yaşında ve daha küçük olduğu bildiriliyor. Bu da uygulamanın güvenlik politikaları hakkında başka bir endişeye yol açıyor.

Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft ile görüşme halinde.

TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik bir kararname yayınlayan Donald Trump, bu konuda kararlı tavrını sürdürüyor.

Yeni ortaya çıkan raporlar, TikTok'un güvenlik politikalarının bir kez daha sorgulanmasını gerektirebilir. Çünkü yeni rapora göre, ABD'deki TikTok kullanıcılarının üçte birinden fazlası 14 yaşında ve daha küçük.

TikTok, yeni hesap oluşturmak için kullanıcılardan doğum tarihi istiyor ve 13 yaşından küçük çocuklara video paylaşımının olmadığı kısıtlı bir sürüm sunuyor. Ancak görünüşe göre çocuklar yanlış doğum tarihi bilgisi vererek TikTok'u rahatlıkla kandırabiliyor.

YASAYA AYKIRI

Çevrimiçi Çocukların Gizliliğini Koruma Yasası'na göre sosyal medya platformları, 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini toplamak için ebeveynlerinden izin almak zorunda. Eski bir TikTok çalışanına göre Çinli şirket, çocukların verilerini izin almadan topluyor.

TikTok'u satın almak için görüşmeler yürüttüğü bilinen Microsoft'un, böyle bir satın almanın teknik zorluklarına ek olarak bu sorunlarla da uğraşması gerekecek .