TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen ikinci kullanıcı Khabane Lame oldu

TikTok'ta 100 milyon aboneyi geçen ikinci kullanıcı Khabane Lame oldu

21 yaşındaki Senegalli Khabane Lame, video paylaşım uygulaması TikTok'ta, 100 milyon aboneyi geçen ikinci kullanıcı olmayı başardı.

Dünyanın en popüler video paylaşım uygulamalarından TikTok, özellikle gençlerin vazgeçilmez sosyal mecralarından bir tanesi.

İtalya'nın Chivasso kentinde yaşayan ve Mart 2020'de TikTok hesabı açan Senegalli Khabane Lame, 17 ayda 108,8 milyon takipçiye ulaşarak TikTok tarihine geçti ve 100 milyon barajını aşan ikinci kullanıcı oldu.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

Senegal'de doğup 1 yaşındayken ailesiyle İtalya'ya göç eden Lame, takipçi sayısı en hızlı artan ve Avrupa'da en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi unvanını da kazandı.

KORONA NEDENİYLE İŞTEN ATILMIŞTI

TikTok'a röportaj veren Lame, 15 Mart 2020'de koronavirüs nedeniyle çalıştığı fabrikada işten çıkarıldığını ve TikTok macerasının o zaman başladığını söyledi.

Lame, çocukluğundan bu yana insanları güldürmeyi sevdiğini ve işsiz kaldığı dönemde de odasında TikTok videoları çekmeye karar verdiğini dile getirdi.

GÖNDERİ BAŞI 50 BİN DOLAR

Sessiz komedyen olarak da bilinen Lame, basit işlerin karmaşık yollarla yapımını gösteren TikTok videolarını ti'ye alan skeçler çekiyor. Lame'nin gönderi başı yaklaşık 50 bin dolar kazandığı da gelen bilgiler arasında.

HİÇ KONUŞMUYOR

Lame, videolarında sadece jest ve mimiklerini kullanıyor ve hiç konuşmuyor. TikTok'un en çok takipçiye sahip hesabı unvanı ise 123,6 milyon abonesi ve toplam 9,8 milyar beğenisi olan Charli d'Amelio'ya ait.

Toplam beğenisi 1,6 milyar olan Lame'nin, kısa sürede d'Amelio'yu geçerek TikTok'ta en çok takipçiye sahip içerik üreticisi olacağı tahmin ediliyor.