TikTok'tan yeni sohbet botu! Tako test ediliyor

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ChatGPT'den sonra dünyayı kasıp kavuran yapay zeka sohbet botu akımına TikTok da katılıyor.
"Tako" isimli sohbet asistanını test etmeye başlayan TikTok, kendi alanında devrim yaratmaya hazırlanıyor.
TikTok testlere başladı
TikTok, Tako ismini verdiği yapay zeka sohbet botunu Filipinler'de test etmeye başladı.
Yeni sohbet asistanıyla birlikte, kullanıcılar izledikleri videolar hakkında çeşitli sorular sorabilecek veya öneriler isteyerek istedikleri içerikleri keşfedebilecek.
Örneğin yemek tarifi videosu aradığınızda, Tako size dilediğiniz yemek tarifi videosunu önerecek.
Yeni özelliğin platforma ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.