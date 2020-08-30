TikTok'u satın almak için Triller devreye girdi: İlk teklif 20 milyar dolar

TikTok'u satın almak için Triller devreye girdi: İlk teklif 20 milyar dolar

TikTok'un rakibi Triller ve yatırım şirketi Centricus Asset Management, TikTok'un bazı ülkelerdeki operasyonlarını satın almak için 20 milyar dolarlık bir teklif yaptı.

Son zamanlarda ABD'nin gündemini bir hayli meşgul eden Çinli video paylaşım uygulaması TikTok, ülkedeki haklarını satmak için Microsoft, Oracle ve Walmart ile görüşme halinde.

TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik geçtiğimiz haftalarda bir kararname yayınlayan Donald Trump, bu konuda kararlı tavrını sürdürüyor.

TIKTOK'A BİR TEKLİF DE RAKİBİNDEN GELDİ

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre TikTok'un rakip uygulaması Triller, TikTok'un ABD, Avustralya, Hindistan ve Yeni Zelanda'da haklarını satın almak için 20 milyar dolarlık bir teklif yaptı.





Triller'in yönetim kurulu başkanı Bobby Sarnevesht, görüşme ile ilgili, "Centricus aracılığıyla doğrudan ByteDance başkanına bir teklif sunduk. Teklifimiz şu anda başkan tarafından değerlendiriliyor." dedi.

Ancak Centricus'un, sadece 27 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu için gerekli kaynakları nasıl temin edeceği belirsizliğini koruyor.

DONALD TRUMP TRILLER'DA HESAP AÇMIŞTI

ABD başkanı Donald Trump, TikTok'un rakibi olan Triller uygulamasında geçtiğimiz günlerde hesap açmıştı.

TikTok’a rakip olarak geliştirilen ve hemen hemen aynı özelliklere sahip Triller, birkaç hafta içerisinde ABD’de 700 binden fazla cihaza indirildi.

