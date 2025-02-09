TikTok'un ABD'de kapatılması en çok Snapchat'e yarayacak

Haber Merkezi

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Ulusal güvenlik endişeleriyle gündeme gelen yasaklama olasılığı, diğer sosyal medya platformlarının da dikkatini çekiyor. Özellikle Snapchat, bu durumdan en çok faydalanabilecek platform olarak öne çıkıyor.

SNAPCHAT KULLANICI ETKİLEŞİMİNİ ARTIRDI

Snapchat CEO'su Evan Spiegel, şirketin dördüncü çeyrek kazanç görüşmesinde, TikTok'un geleceğiyle ilgili belirsizliğin kullanıcı etkileşimini artırdığını kabul etti.

TikTok'un geçici kesintisinin etkileri hakkında kesin sonuçlar çıkarmaktan kaçınsa da belirsiz ortamın Snap'e fayda sağladığını belirtti.

SPOTLIGHT BAŞARISI

Snapchat'in en önemli özelliklerinden biri olan Spotlight, TikTok ile rekabet etmek üzere tasarlanmış kısa biçimli bir video özelliği.

TikTok ile ilgili endişeler devam ederken, birçok içerik üreticisi Snapchat'e yöneliyor. Geçtiğimiz yıl binlercesi Snap Star programına katıldı.

İçerik gönderen içerik üreticilerinin sayısı dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 40'ın üzerinde arttı. Bu da platformun çekiciliğini daha da güçlendirdi.

Spiegel ayrıca Snapchat'in herkese açık içeriğinin genişlemesine de dikkat çekti ve platformun artık ayda bir milyar herkese açık gönderi gördüğünü belirtti.

Şirket, dördüncü çeyrekte günlük 453 milyon aktif kullanıcıya ulaşarak güçlü bir kullanıcı büyümesi bildirdi. Bu, önceki döneme göre 39 milyonluk bir artış anlamına geliyor. Gelir de bir önceki yılki 1,36 milyar dolardan 1,55 milyar dolara çıktı.