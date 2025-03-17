TikTok'un satışı için kritik tarih yaklaşıyor: Son gün 5 Nisan

Haber Merkezi

Çinli ByteDance'in sahibi olduğu popüler kısa video uygulaması TikTok, ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya.

ABD'de iş yapmaya devam edebilmesi için ByteDance'in 5 Nisan'a kadar uygulamayı Çin dışı bir şirkete satması gerekiyor. Başkan Yardımcısı JD Vance, bu tarihe kadar bir anlaşmanın sağlanacağına inanıyor.

SİYASİ MANEVRALAR VE ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİ

TikTok'un yasaklanma ihtimali, ABD'deki siyasi dengeleri de etkiliyor. Eski Başkan Donald Trump, ilk döneminde uygulamaya karşı çıkarken, 2024 seçimlerinde genç seçmenlere ulaşmak için TikTok'u kullanmasıyla fikrini değiştirdi.

Mevcut Başkan Joe Biden ise ByteDance'e satış için süre tanıyan bir yasa tasarısını imzaladı.

TİKTOK'UN POTANSİYEL ALICILARI

TikTok'un potansiyel alıcıları arasında ABD'li teknoloji devleri Microsoft, Oracle ve Walmart gibi şirketler bulunuyor.

Uygulamanın değerlemesinin 50 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Varlık yönetimi şirketi Omnivest Financial'ın CEO'su Reid Rasner, TikTok için 47,45 milyar dolarlık bir teklif sunduğunu iddia ediyor.

VERİ GİZLİLİĞİ VE PROPAGANDA İDDİALARI

ABD'li yetkililer, TikTok'un kullanıcı verilerini topladığı ve Çin'in propaganda aracı olarak kullanabileceği endişelerini dile getiriyor.

Uygulamanın özellikle genç kullanıcıların verilerini topladığı iddia ediliyor. Başkan Yardımcısı Vance, ulusal güvenlik endişelerini giderecek bir anlaşmanın sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance, TikTok'un ABD'de çalışmaya devam etmesi için bir anlaşmanın 5 Nisan'a kadar sağlanacağından emin olduğunu söyledi.

Vance, Trump'ın kendisinden bir anlaşmaya aracılık etmesini istediğini ve bu konuda çalıştığını belirtti.