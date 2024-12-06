Tim Cook açıkladı: Apple Intelligence ücretli olacak mı

Haber Merkezi

Apple'ın yapay zeka platformu Apple Intelligence, iPhone, iPad ve Mac cihazlarında ücretsiz olarak kullanılıyor. Apple CEO'su Tim Cook, bu hizmetin gelecekte de ücretli olmayacağını açıkladı.

Apple Intelligence, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia ile birlikte kullanıma sunulmuştu.

Cook, Apple Intelligence'ın çoklu dokunmatik ekran gibi bir teknoloji olduğunu ve bu nedenle ücretli olmaması gerektiğini belirtti.

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Bazı uzmanlar, Apple'ın Apple Intelligence'da reklamlar gösterebileceğini ve reklamsız bir deneyim için ücret talep edebileceğini öne sürüyor. Ancak, Cook şu an için böyle bir planları olmadığını açıkladı.

Apple, Apple Intelligence ile Google ve Microsoft gibi rakipleriyle yapay zeka pazarında rekabet ediyor. Apple Intelligence'ın ücretsiz olması, Apple'ın rekabet avantajı elde etmesini sağlayabilir.

Tim Cook'un Apple Intelligence'ın ücretli olmayacağına dair açıklaması, Apple kullanıcıları için önemli bir haber.

Bu açıklama, Apple'ın yapay zeka teknolojilerini herkes için erişilebilir kılma taahhüdünü gösteriyor.