Tim Cook, artırılmış gerçeklik gözlüğü üretmeden CEO'luğu bırakmayacak

2011 yılında Apple’ın CEO’su olarak göreve başlayan Tim Cook, üst seviye bir ürün tanıtmadan CEO'luk koltuğundan kalkmayacak.

Steve Jobs'un 24 Ağustos 2011 tarihinde Apple'ın CEO'luk koltuğunu bırakmasının ardından Apple'ın yeni CEO'su olan Tim Cook, 10 yıl boyunca başarılı bir şekilde ABD'li şirketi yönetiyor.

Geride kalan 10 yılda Apple’ın dünyanın en değerli firması olmasında büyük payı olan Tim Cook, bir 10 yıl daha bu koltukta oturmayacak.

KENDİ AÇIKLAMIŞTI

Emekliliğiyle ilgili yaptığı güncel açıklamalarda bir 10 yıl daha CEO'luk koltuğunda oturmayacağını belirten Cook, ancak şu anda kendini harika hissettiğini ve emeklilik tarihinin yakın olmadığını vurgulamıştı.





AYRILMAK İÇİN BÜYÜK BİR ÜRÜN BEKLİYOR

İddialara göre Tim Cook, Apple’da bir 10 yıl daha kalmak istemese de son bir büyük ürün çıkarmadan şirkete veda etmek istemiyor.

Söz konusu büyük ürünlerinden başında ise Apple'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik gözlükleri geliyor. Bu gözlüklerin, gelecek birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

APPLE GÖZLÜKLERİ NELER SUNACAK

The Information'ın son raporunda yer alan bilgilere göre Apple'ın gözlükleri, 8K çözünürlüklü camlarla, güçlü bir işlemciyle ve çok sayıda sensörle birlikte gelecek.

Ayrıca gözlüklerinin fiyatının yaklaşık 3 bin dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.

Kullanıcılar, akıllı gözlüğü iPhone ile eşleştirdikten sonra metin mesajlarını, e-postaları, haritaları, oyunları ve diğer içerikleri lens üzerinde gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilecek.