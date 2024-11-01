Tim Cook duyurdu: iOS 18.1'i iOS 17.1'den daha fazla kişi indirdi

Haber Merkezi

Apple, açıkladığı eylül çeyreği sonuçlarıyla rekor kırdı. iPhone satışları ve genel satışlar yüzde 6 artarken, bu başarının arkasında iOS 18.1'in de etkisi olduğu düşünülüyor.

Uyumlu iPhone'lara (iPhone 16 ailesi ve iPhone 15 Pro ikilisi) Apple Intelligence özelliklerini getiren iOS 18.1, büyük ilgi gördü.

iOS 18.1 İNDİRME SAYISI İKİYE KATLANDI

Tim Cook, iOS 18.1'in iOS 17.1'e göre iki kat daha hızlı indirildiğini açıkladı. Cook, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Müşterilerimizden ve geliştiricilerimizden harika geri bildirimler alıyoruz ve yalnızca üç günlük veriye dayanan çok erken bir istatistik: Kullanıcılar, iOS 18.1'i bir önceki yılın aynı çeyreğinde benimsedikleri 17.1'e göre iki kat daha hızlı benimsiyorlar.

IPHONE 16 SATIŞLARI BEKLENTİLERİ AŞIYOR

Cook ayrıca, iPhone 16'nın iPhone 15'ten daha iyi performans gösterdiğini ve iPhone 15'in de iPhone 14'ten daha iyi performans gösterdiğini belirtti.

iPhone 16, 20 Eylül'de piyasaya sürüldüğü için Apple'ın dördüncü mali çeyrek raporu yeni telefonun satışlarından yalnızca on günü içeriyordu. Yine de, bu veriler iPhone 16'nın başarılı bir lansman geçirdiğini gösteriyor.

APPLE INTELLIGENCE, YÜKSELTMEYİ TEŞVİK EDİYOR

iOS 18.1'in hızlı benimsenmesinin arkasındaki en önemli etkenlerden biri, Apple'ın aylardır tanıttığı Apple Intelligence olabilir.

Bildirim özetleri, fotoğraf temizleme yetenekleri, yazma araçları ve yeniden tasarlanmış Siri gibi özellikler, kullanıcıların iOS 18.1'i indirmelerini teşvik ediyor.

Apple, iPhone 16 satışlarını artırmak için yapay zekaya güveniyor. Apple Intelligence, iPhone sahiplerini iOS 18.1'i indirmeye teşvik ederek iPhone 16'nın başarısına katkıda bulunabilir.