Tim Cook: Yapay zeka alanında güçlenmek için şirket satın almalıyız

Apple, yapay zeka yarışında vites artırmaya hazırlanıyor.

Şirketin CEO'su Tim Cook, son kazanç toplantısında yaptığı açıklamada, Apple Intelligence'ı güçlendirmek için yeni bir yapay zeka şirketi satın alabileceklerinin sinyalini verdi.

GÖZLER PERPLEXITY'DE

Tim Cook'un bu açıklaması, daha önce Apple'ın ilgilendiği iddia edilen yapay zeka arama motoru Perplexity'yi yeniden gündeme getirdi.

Ancak böyle bir satın almanın, Apple'ın 2014'te 3 milyar dolara aldığı Beats'i geride bırakarak şirket tarihindeki en pahalı anlaşma olabileceği konuşuluyor.

SATIN ALMA, ANINDA DEĞİŞİKLİK ANLAMINA GELMİYOR

Cook, "Yol haritamıza katkı sağlayacak fırsatlar görürsek, şirket satın almaya açığız." ifadelerini kullandı.

Yine de Apple'ın geçmişte satın aldığı Dark Sky gibi uygulamaların özelliklerini sisteme entegre etmesinin yıllar sürdüğü biliniyor.