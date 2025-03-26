Tim Cook'tan DeepSeek açıklaması: Mükemmel

Haber Merkezi

Apple CEO'su Tim Cook, Çin Kalkınma Forumu için Pekin'de bulunduğu sırada, Çin'in yapay zeka sohbet robotu DeepSeek'i övdü.

Cook, devlet medyasına yaptığı açıklamada, DeepSeek'in yapay zeka modellerinin "mükemmel" olduğunu belirtti.

Ancak bu övgü, DeepSeek'in güvenlik açıkları, gizlilik ihlalleri ve soruşturmalarla dolu geçmişi göz önüne alındığında soru işaretleri yaratıyor.

DEEPSEEK'İN GÜVENLİK ENDİŞELERİ

DeepSeek, sohbet geçmişi ve hassas verileri ifşa etmesi, iOS uygulamasındaki güvenlik açıkları, ABD ve Avrupa'daki soruşturmalar ve ARM CEO'sunun yasaklanacağına dair inancı gibi ciddi sorunlarla gündeme gelmişti.

Bu sorunlar, DeepSeek'in güvenilirliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Cook'un DeepSeek'e yönelik övgüsü, Apple'ın Çin pazarındaki stratejik ortaklıkları ve siyasi hassasiyetleri göz önünde bulundurulduğunda daha iyi anlaşılıyor.

Apple'ın, üretiminin büyük bir kısmını Çin'de gerçekleştirmesi ve önemli bir pazar payına sahip olması, Cook'u bu tür diplomatik açıklamalarda bulunmaya zorluyor.

Özellikle Apple Intelligence'ın Çin'de piyasaya sürülmesi için yerel bir şirketle ortaklık kurma zorunluluğu, Apple'ın Çin hükümetiyle iyi ilişkiler kurmasının önemini artırıyor.