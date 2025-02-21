Tim Cook'un Apple Watch'u neden hep aynı saati gösteriyor

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Apple CEO'su Tim Cook'un Apple Watch'unun neden hep 10:09'u gösterdiği, uzun süredir merak konusuydu. Sonunda bu gizemin ardındaki estetik sebep ortaya çıktı.

TÜM APPLE YÖNETİCİLERİNDE AYNI SAAT

Sadece Tim Cook değil, tüm Apple yöneticilerinin Apple Watch'ları 10:09'u gösteriyor. Bu durum, şirketin bilinçli bir tercih yaptığını gösteriyor.

NEDEN 10:09?

10:09, saat kadranında hoş ve dengeli bir görünüm yaratmak için seçilmiş bir saat. Akrep ve yelkovanın oluşturduğu V şekli, estetik açıdan hoş bir görüntü sağlıyor.

Ayrıca, 10:09'da akrep ve yelkovanın konumu, gülümsemeyi andırıyor. Bu da saate daha pozitif ve canlandırıcı bir hava katıyor.

GELENEKSEL SAATLERDE 10:10

Geleneksel saat üreticileri genellikle saatlerini 10:10'a ayarlıyor. Apple, bu gelenekten farklılaşmak ve kendi tarzını ortaya koymak için 10:09'u tercih etmiş gibi görünüyor.