Trump etkisi: TSMC, ABD'deki çip fiyatlarına zam yaptı

Haber Merkezi

TSMC, ABD'deki dökümhanelerinde talep patlaması yaşarken, fiyatlarını önemli ölçüde artırma kararı aldı.

Bu durum, özellikle Apple ve Nvidia gibi dev şirketlerin ABD'deki üretim tesislerine yatırım yapmaya devam etmesiyle daha da dikkat çekici hale geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok elektronik ürünü tarifelerden muaf tutmasına rağmen, küresel tedarik zincirindeki dalgalanmalar, şirketleri daha temkinli davranmaya itiyor.

TARİFE BELİRSİZLİĞİ ÜRETİMİ ABD'YE KAYDIRIYOR

Eskiden birçok şirketin TSMC'nin ABD fabrikalarından çip sipariş etmek istemeyeceği düşünülüyordu.

Ancak bu durum, başkanın tarife muafiyetleri konusundaki kararını değiştirmesi halinde Tayvan ile iş yapmanın ileride büyük sorunlara yol açabileceği endişesiyle değişti.

Bu belirsizlik ortamı, TSMC'ye siparişler gelmeye devam ederken fiyatları artırma ve kârını maksimize etme fırsatı sunuyor.

TRUMP'IN TARİFE POLİTİKASI ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

ABD hükümetinin tarifeleri, dünya genelinde birçok bölgeyi etkiledi. Bu tarifelerin temel amacı, şirketleri üretimlerini yurt dışındaki daha ucuz iş gücüne dayandırmak yerine ABD'ye geri taşımaya teşvik etmek.

Ancak bu durum, şirketlerde paniğe yol açarak tarifelerin etkilerini olabildiğince ertelemek için ABD'de envanter stoklamalarına neden oldu.

APPLE VE BENZERİ ŞİRKETLER NE YAPACAK

Neyse ki Apple ve benzeri şirketler için başkan, yakın zamanda birçok elektronik ürünü bu tarifelerden muaf tuttu.

Ancak tüm bu sürecin ne kadar öngörülemez olduğu göz önüne alındığında, birçok kişi yakın gelecekte yeni tarifelerin veya benzeri bir durumun ortaya çıkabileceğini düşünüyor. Bu da TSMC'nin ABD'deki fabrikalarının önemini artırıyor.