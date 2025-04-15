Trump yönetiminden Avrupa'ya çağrı: Çin ile ABD arasında seçim yapın

Haber Merkezi

Washington, Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink'in Ukrayna'daki hizmetlerini kapatmakla tehdit etmesinin ardından, Avrupa hükümetleri ve bazı Avrupa şirketleri Starlink'e olan endişelerini dile getirmişti.

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, Financial Times'a yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Çin'e karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

"BİZDEN DEĞİL ÇİN'DEN ENDİŞELENİN"

Musk'ın uzun zamandır müttefiki olan ve Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından ajansı yönetmesi için seçtiği Carr, siyasetin uzun vadeli kararları etkiliyor gibi görünmesinin "talihsiz" olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

Starlink konusunda endişeleniyorsanız, sadece Çin versiyonunu bekleyin, o zaman gerçekten endişelenebilirsiniz.

İngiltere telekomünikasyon şirketleri BT ve Virgin Media 02, Starlink'in teknolojisini mobil veya geniş bant hizmetleri için deneyen şirketler arasında yer alıyor ancak ikisi de henüz sağlayıcıyla tam bir anlaşma imzalamadı.

Carr, Avrupa'nın Washington ile Pekin arasında "sıkışıp kaldığına" inandığını ve yapay zeka ve uydu teknolojisinde "Çin Komünist Partisi yanlısı ülkeler ile diğerleri" arasında "büyük bir uçurum" açılacağı konusunda uyardı.

FCC başkanı, Avrupa düzenleyicilerinin ABD teknoloji şirketlerine karşı "önyargılı" olduğunu söyledi. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nu "korumacılık" ve "Amerikan karşıtı" tavırla suçladı.

"SEÇİM ZAMANI GELDİ"

Avrupa'nın kendi uydu takımyıldızı olmasının çok iyi bir şey olduğuna vurgu yapan FCC Başkanı, "Ancak daha geniş bir açıdan, Avrupa'nın ABD ile Çin arasında biraz sıkıştığını düşünüyorum ve bir nevi seçim zamanı geldi." dedi.

ÜRETİMİ ABD'YE TAŞIYIN ÇAĞRISI

Carr, Avrupa telekomünikasyon şirketleri Nokia ve Ericsson'un, her ikisi de Trump'ın ithalat tarifeleriyle karşı karşıya olduğu için üretimlerinin daha fazlasını ABD'ye taşımaları gerektiğini söyledi.

İki şirket, ABD'deki mobil ağ altyapı ekipmanlarının en büyük tedarikçileri arasında yer alıyor.