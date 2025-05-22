TSMC fiyatları artırdı: iPhone'lara zam gelebilir

Haber Merkezi

Tayvan yarı iletken üretim şirketi (TSMC), bu yıl yongalarının fiyatını yüzde 10 artıracağını duyurdu.

Bu karar, TSMC'nin çip üretimine güvenen birçok şirket üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak, en çok etkileneceklerin başında iPhone için en büyük müşterisi olan Apple geliyor.

APPLE HEM TARİFE HEM DE FİYAT ARTIŞI BASKISI ALTINDA KALDI

Apple, Trump yönetiminin ithal mallara uyguladığı gümrük tarifeleri nedeniyle zaten zor bir dönemden geçiyordu.

Şirket, tarifeler yürürlüğe girmeden önce stoklarını ABD'ye taşımış ve üretimi Çin'den kaydırmayı düşünüyordu.

Ancak, iPhone üretimini Hindistan'a taşıma planları da Başkan Trump'ın CEO Tim Cook'a bunu yapmamasını söylemesiyle sekteye uğramıştı.

TSMC'nin aylardır tartıştığı ve sonunda karara bağladığı yüzde 10'luk fiyat artışı, gelecekteki iPhone modellerinin ve diğer Apple ürünlerinin neredeyse kesin olarak fiyat artışı göreceği anlamına geliyor.

Apple, daha önce iPhone 17 serisini daha pahalı hale getirmeyi zaten düşünüyordu ve bu haber muhtemelen bu kararı kesinleştirdi.

TARİFE BELİRSİZLİĞİ AKILLI TELEFON SEKTÖRÜNÜ SARSTI

Genel olarak tarife belirsizliği, akıllı telefon sektörünü oldukça oynak bir hale getirdi. TSMC'nin fiyat artışı ve Apple'ın karşılaştığı zorluklar, tüketicilere daha yüksek fiyatlar olarak yansıyabilir.



