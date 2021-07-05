TSMC'nin yeni çip teknolojisini kullanan ilk şirketler Apple ve Intel olacak

TSMC'nin yeni çip teknolojisini kullanan ilk şirketler Apple ve Intel olacak

Apple ve Intel, TSMC'nin geliştirdiği yeni jenerasyon çip üretim teknolojisini önümüzdeki yıl diğer şirketlerden önce kullanmaya başlayacak.

Son aylarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka zor durumda kalmış ve üretimde aksamalar yaşanmıştı.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ise yeni yatırımlar yaparak üretimi artırmış ve 3nm mimaride üretilen yeni çip teknolojisini duyurmuştu.

İLK ÖNCE APPLE VE INTEL KULLANACAK

Apple ve Intel, TSMC tarafından geliştirilen yeni jenerasyon çip üretim teknolojisini büyük ihtimalle önümüzdeki yıl diğer şirketlerden önce kullanmaya başlayacak.

Nikkei Asia'da yer alan haberde, Apple ve Intel'in TSMC'nin 3 nanometrelik üretim teknolojisini kendi çip tasarımlarıyla test ettiklerini bilgisi yer aldı.

Haberde, ayrıca bu çiplerin önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin beklendiği ifade edildi.



