Tüm Samsung Galaxy S25 modellerinin görüntüleri sızdırıldı

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Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmadan önce tüm renk seçenekleriyle internete sızdı.

Evan Blass tarafından paylaşılan görseller, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'nın her birinin dört farklı renkte sunulacağını gösteriyor.

TASARIM

Sızdırılan görseller, Galaxy S25 Ultra'nın daha yuvarlak köşelere ve düz kenarlara sahip olduğunu doğruluyor.

Ayrıca, tüm modellerde kamera halkalarının siyah renkte olduğu görülüyor.

ÖZELLİKLER

Galaxy S25 serisi, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle gelecek.

Galaxy S25 Ultra, gelişmiş kamera özellikleri ve 16 GB RAM seçeneğiyle de dikkat çekecek.