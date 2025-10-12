Türk öğrenci ve öğretmenin uzaydaki keşfine NASA tescili

Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) ve NASA iş birliğiyle yürütülen Uluslararası Asteroid Arama Kampanyası (IASC) kapsamında, Düzce BİLSEM öğrencisi Ömer Selim Esen ve Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Karaul Arslan, Jüpiter ile Mars arasındaki yörüngede daha önce keşfedilmemiş bir asteroidi tespit etti.

4 YIL SONRA TESCİLLENDİ

Yaklaşık 4 yıl süren inceleme ve onay sürecinin ardından gök cismi, "BİLSEMDüzce" adıyla resmi olarak tescillendi. Asteroid, NASA Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ve IAU Küçük Gezegen Merkezi (Minor Planet Center) listelerine eklendi ve hareketleri anlık olarak izlenmeye başlandı.

"ÖMER'İN SAYESİNDE BİR ASTEROİDİMİZ VAR"

Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Karaul Arslan, keşfi şöyle anlattı:

Ömer’in sayesinde artık bir asteroidimiz var. 2019 yılında kurum müdürümüzün düzenlediği Astro Bilgi Programı sırasında öğrenci bir arkadaşım asteroit avlamaktan bahsetti. Ben de bunu dersime entegre ettim.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Asteroidin 15 Mart 2021’de ön incelemeden geçtiğini ve Eylül 2024’te resmileştiğini aktaran Arslan, "Bu durum Türkiye’de bir ilk. Asteroid Kaşif Ekibinin desteğiyle ‘BİLSEMDüzce’ ismi IAU Minor Planet Center ve NASA JPL’de yayımlandı" dedi.

Arslan, asteroidin adının seçim nedenini ise şöyle açıkladı: "BİLSEM’in varoluş amacını yansıttığı için BİLSEM’i öne aldık ve Düzce’yi ekledik. Bilimde önder olduğumuzu tüm Türkiye’ye göstermek için böyle bir ad verdik."

"ÇOK HEYECANLIYIM"

10. sınıf öğrencisi Esen, tescil sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, "2021’de çalışmayı yapmıştık. 3 yıl geçti ve haber gelince çok şaşırdık. Çok heyecanlıyım ve garip hissediyorum" dedi. Esen, astronomiye ilgi duyduğunu ancak matematik alanında kariyer yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

AİLESİ DE GURUR DUYUYOR

Ömer Selim Esen’in öğretmen babası Burçin Esen, projenin tescillenmesinin ardından duygularını şöyle dile getirdi: