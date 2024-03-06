Türk oyun sektörü büyüyor: Yeni geliştiriciler sahaya girdi Türkiye'nin ilk "unicorn"unu çıkaran oyun sektörü, dünya devleriyle yarışırken hem dijital dönüşümde rol aldı hem de istihdamı artırarak birçok gencin sahaya çıkmasını sağladı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yerli ve milli dijital oyun uygulamalarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar ve sağladığı destekler bu yıl da devam etti.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yeni teknolojilere odaklanılırken oyun sektörü de bu alanda gençlere yönelik projeleriyle öne çıktı.

Gençlere yeni alanlar

Firmalar, geliştirdikleri oyunlarla bir yandan dünya vitrininde boy gösterdi, diğer yandan akademiler, eğitim ve uygulama merkezleri de gençlere bu alanın kapılarını açtı.

Bu kapsamda atılan adımlardan biri, Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi destekleriyle, Google, T3 Girişim Merkezi ve Türkiye Girişimcilik Vakfı paydaşlığında "Oyun ve Uygulama Akademisi"nin hayata geçirilmesi oldu.

Akademi ile dijital ekonominin büyümesine, 18-29 yaş üniversite öğrencisi veya mezunu gençlerin dijital becerilerinin gelişmesine, teknoloji sektöründe istihdamın artmasına ve teknoloji odaklı girişimlerin çoğalmasına katkı hedeflendi.

Yarısı kızlardan oluştu

Her yıl 2 bin gence teknoloji, uygulama ve oyun geliştirme, girişimcilik alanlarında yetkinlik kazandıran akademiye, 2021-2022 ve 2022-2023 dönemlerinde 81 ilden 65 binden fazla başvuru yapıldı.

4 bin 500 genç ilk 2 yıl verilen eğitimlerden yararlandı. 2 yılda 1969 kişiyi mezun eden akademi, 17 bin 841 sertifika verdi.

Akademinin, 2023-2024 dönemi için başvuruları da alınarak değerlendirme süreçleri tamamlandı. 2 bin kişi eğitimlerine Aralık 2023 itibarıyla başladı.

Oyun ve Uygulama Akademisi 3'üncü yılında da yüzde 50'si kadın olmak üzere üniversite öğrencisi veya mezunu 2 bin gence tamamen ücretsiz, çevrim içi eğitim ve etkinlikler sunuyor.

Yeni oyun geliştiriciler yolda

Ayrıca, nitelikli insan kaynağını geliştirmek, bilişim meslekleri özelinde ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması için de protokol imzalandı.

Protokolle hem Türkiye Yazılım Envanteri Projesi'nin çıktısının alınması hem de 42 Yazılım Okulu'ndan mezun öğrencilerin bir ihtiyacı olarak bilişim mesleklerine ilişkin ulusal meslek standardı ile ulusal yeterliliklerinin hazırlanması amaçlandı.

İlk etapta çalışılacak meslekler "mobil yazılım geliştirici", "oyun geliştiricisi" ve "BT mimarisi uzmanı" olarak belirlendi.

Yeni Nesil Yazılımcı Yetiştirme Programı olarak tasarlanan 42 İstanbul ve 42 Kocaeli okullarına geçen yıl 74 bin 106 kişi başvurdu. 6 bin 650 kişinin havuz eğitimine alındığı okullarda 1716 kişi eğitimi başarıyla tamamladı, 1421 kişinin bu okullara kaydı gerçekleşti. Halen okullarda 691 aktif öğrenci bulunuyor. İstanbul kampüste 35 ve Kocaeli kampüste 12 öğrenci olmak üzere, müfredatın temel modülünü tamamlayan toplam öğrenci sayısı 47 oldu.

Öte yandan bilişim, yazılım, dijital oyun, telekomünikasyon, finansal teknolojiler (fintek), akıllı şehircilik alanlarında sektörlerin yurt dışına açılması ve ihracatın artırılmasına yönelik sektöre özel kurgulanan destekler verilmesi de planlanıyor.

Türkiye'nin ilk "unicorn"u oyun şirketi olmuştu

Türkiye'nin ilk "unicorn"u (değerlemesi 1 milyar doları geçen teknoloji girişimi) olan Peak Games'i, ABD'li oyun şirketi Zynga 1,8 milyar dolara satın almıştı.

Unicorn olan bir diğer oyun stüdyosu Dream Games'e bugüne kadar finansal yatırımcılar tarafından yatırım yapıldı.

Türkiye'nin ilk unicornlarından Dream Games'in "Royal Match" oyunu geçen yıl 82,62 milyon dolarla dünyada en yüksek gelire sahip oyun olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)