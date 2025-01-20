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AA & Ensonhaber

Mersin Teknopark’ta Kayacı Savunma tarafından 2018 yılında üretimine başlanan OKHAN, zorlu deniz koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında geliştirilen bu otonom deniz aracı, denizde farklı zaman ve koşullarda gerçekleştirilen testlerin tamamını başarıyla geçti.

11,5 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığındaki OKHAN, 390 beygir gücündeki motoruyla 27 knot hıza ulaşabiliyor. 350 deniz mili menzile sahip araç, yüksek manevra kabiliyetiyle engellerden sakınarak otonom hareket edebiliyor.

MAVİ SULARDA GÖZETLEME VE KEŞİF İÇİN TASARLANDI

Kayacı Savunma AR-GE Direktörü ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Özdemir, OKHAN’ın Türk savunma sanayiinin güçlü bir ürünü olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

OKHAN, radar, termal ve gece görüş kameraları gibi ileri teknoloji sensörlerle donatıldı. Yapay zeka destekli karar mekanizması sayesinde kontrol, keşif ve gözetleme görevlerini sorunsuz şekilde yerine getirebiliyor. İlk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak olan OKHAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen tüm testleri başarıyla tamamladı. Şu anda envantere dahil edilmesi için son aşamadayız.

"ÇOK YÖNLÜ KULLANIM İMKANLARI SUNUYOR"

OKHAN’ın çeşitli alanlarda görev yapabilecek şekilde modifiye edilebildiğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

İhtiyaç duyulduğunda araca entegre edilecek sistemlerle silahlı insansız deniz aracı ya da kamikaze deniz aracına dönüştürülebilir. Platformun tasarımı ve üretimi tamamen Mersin’de gerçekleştirildi. Yazılımı da yerli kaynaklarla geliştirildi. Elektronik parçalar ve sensörler hariç tüm sistemlerimiz yerli ve milli.

GLOBAL PAZARDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

OKHAN’ın geliştirilmesine, Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi önemli destekler sağladı. Araç, yurt içi ve yurt dışındaki savunma sanayii fuarlarında büyük ilgi gördü.

Bu ilgiye dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

İHA ve İDA teknolojileri hızla gelişiyor. Türkiye, bu alanda güçlü bir konumda. İHA’larla elde edilen başarıları deniz araçlarında da göstereceğimizden eminim. OKHAN, ihracat potansiyeli yüksek bir ürün. Şu anda birçok ülkeyle görüşme halindeyiz. Ancak önceliğimiz Savunma Sanayii Başkanlığı envanterine giriş sürecini tamamlamak. Ardından OKHAN’ın uluslararası pazardaki yerini alacağını düşünüyoruz.

OKHAN, Türkiye’nin otonom deniz araçları alanında uluslararası rekabetteki iddiasını daha da güçlendirecek bir ürün olarak dikkat çekiyor.