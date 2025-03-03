Haber Merkezi

Türk Telekom, teknoloji birikimiyle hayatın her alanında değer yaratmaya odaklanarak dijital dönüşümü hızlandıran projelere imza atıyor. 5G alanındaki öncü çalışmalarıyla, ulaşım, enerji, çevre, sağlık, güvenlik ve yaşam gibi farklı sektörlerde akıllı şehircilik çözümleri geliştiren Türk Telekom, Huawei ve yerli bilişim şirketi Ithinka iş birliğiyle GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı 5G-Advanced RedCap teknolojisiyle dikkat çekti. Bu teknoloji, Avrupa'da ilk kez akıllı ulaşım uygulamalarında kullanılarak, yapay zeka ve anlık video analitik teknolojileriyle Akıllı Yol Süreç Tespiti ve Sürücü Takip alanlarında başarılı sonuçlar elde edilmesini sağladı. Bu yenilikçi uygulama, araçların birbirleriyle iletişim kurduğu geleceğin ulaşım sistemlerinin temellerini atıyor.

GÜVENLİ ULAŞIM UYGULAMASI TANITILDI

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, güçlü fiber altyapısı ve vizyoner yaklaşımıyla yaşamın her alanında lider projelere imza atıyor. Trafikten güvenliğe, sulamadan aydınlatmaya kadar birçok akıllı şehir uygulamasını hayata geçiren Türk Telekom, küresel iş birlikleri ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi sürdürüyor. Türk Telekom, Huawei ve Ithinka iş birliğiyle, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun katılımıyla güvenli ulaşım uygulamasını tanıttı. İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen bu test, 5G-Advanced RedCap teknolojisinin, Avrupa'da bir ulaşım projesinde ilk kez kullanılmasıyla dikkat çekti. Yapay zeka ve video analitik destekli yol süreç tespiti ve sürücü takip sistemleri, 5G-Advanced şebekesiyle test edilerek yeni bir dönemin kapılarını araladı.

"5G İLE DİJİTAL GELECEĞİN AKILLI ŞEHİRLERİNİ İNŞA EDİYORUZ"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şu açıklamalarda bulundu:

Türk Telekom olarak dijital dönüşümün öncüsü olma hedefiyle, kapsayıcı bir vizyonla her alanda birikimimizi yansıtarak ülkemiz için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Güçlü fiber altyapımız sayesinde, Türkiye’de 5G’ye en hazır operatör konumundayız. LTE mobil baz istasyonlarımızın %54’ünü, dünya ortalamasının üzerinde bir oranla fibere bağladık. Gerçekleştirdiğimiz yenilikçi projeler, geliştirdiğimiz teknolojiler ve 5G ekosistemine katkılarımızla, Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyoruz. Bu doğrultuda, yerel ve küresel iş birliklerimizi sürdürerek, Huawei ve Ithinka ile birlikte gerçekleştirdiğimiz uygulama, geleceğin ulaşım teknolojilerinin temelini atıyor. 5G-Advanced RedCap teknolojisi, Avrupa’da ilk kez akıllı ulaşım projelerinde test edildi. Ulaşım, enerji, çevre, sağlık ve güvenlik alanlarındaki yenilikçi çözümlerimizle, yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güvenli şehirlerin inşasına katkı sağlıyoruz.

Huawei Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Shı, 5G-Advanced RedCap teknolojisinin Avrupa’daki ilk akıllı ulaşım projesinde kullanılmasıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Teknoloji alanında küresel bir lider olarak, 5G’nin sunduğu fırsatları en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye için sürdürülebilir çözümler geliştirmek en büyük önceliğimiz. Türk Telekom ile iş birliğimiz, yalnızca 5G teknolojisinin gücünü kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda endüstrilerin dijital dönüşümünü hızlandırmak için büyük bir adım atmamızı sağlıyor. Türkiye’de gerçekleştirilen 5G-Advanced RedCap teknolojisinin ilk akıllı şehircilik testi ile, hem yerel hem de küresel düzeyde ulaşım sektörünün geleceğine önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu teknoloji, araçlar arasında kesintisiz iletişim, güvenli trafik yönetimi ve verimli ulaşım için kritik bir altyapı sunuyor. Huawei olarak, Türk Telekom ve yerel ortaklarımızla olan stratejik iş birliğimizi sürdürerek dijital geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz.

5G EKOSİSTEMİNE YÖN VEREN YENİLİK: 5G REDCAP TEKNOLOJİSİ

5G RedCap, düşük kapasiteye ihtiyaç duyan cihazlar için optimize edilmiş bir teknoloji olarak, 5G-Advanced SA mimarisi ile yapılan testlerde üstün verimlilik, minimum gecikme ve enerji tasarrufu sağladı. Avrupa’da ilk kez akıllı ulaşım uygulamalarında denenmesiyle, spektrum verimliliğini artıran RedCap CPE’ler, giyilebilir teknolojilerden endüstriyel sensörlere kadar geniş bir cihaz yelpazesinde 5G ekosistemini güçlendiriyor. Bu teknoloji sayesinde operatörler, şebekelerini daha verimli hale getirerek kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunma fırsatı elde ediyor. Akıllı ulaşım sistemlerinin, akıllı şehir çözümleriyle entegre kullanımı, trafik kaynaklı zaman kaybı, kaza oranları ve yol çalışması nedeniyle yaşanan gecikmeleri azaltarak daha güvenli ve yaşanabilir şehirler oluşturuyor. Trafik süresinin kısalmasıyla karbon emisyonu azalırken, olağanüstü durumlarda da trafik kontrolü sağlanabiliyor. Ayrıca, 3GPP'nin Release 17 ile başlayan, Release 18 (5G-Advanced) ve sonrasında gelişmeye devam eden 5G RedCap teknolojisi, ağ ve cihaz karmaşıklığını azaltarak IoT üreticilerine daha uygun maliyetli çözümler sunuyor.

GELECEĞİN ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNE YÖN VEREN ADIM

Türk Telekom’un saha operasyon araçlarıyla gerçekleştirilen testlerde, sürüş esnasında oluşan riskler anında tespit edilip sürücüler uyarıldı ve veriler, 5G teknolojisi sayesinde anlık olarak Operasyon Merkezi’ne iletildi. Ayrıca, yollarda meydana gelen anomaliler de kameralarla tespit edilerek 5G-Advanced’in sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarıyla Operasyon Merkezi’ne aktarıldı. Trafik güvenliğini artıran bu başarılı uygulama, akıllı şehircilik alanında önemli bir adım olarak öne çıkarken, 5G-Advanced’in sunduğu olanaklarla araçlar, veri merkezleri aracılığıyla birbirleriyle anlık ve gecikmesiz iletişim kurarak V2X (Araçtan Her Şeye İletişim) ile geleceğin ulaşım teknolojilerinin temelini atıyor.