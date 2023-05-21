Türkiye, 18 savunma sanayi firması ile uluslararası fuara katılacak Savunma Sanayii Başkanlığı, Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Hava-Uzay Fuarı'nda, Türkiye'den 18 savunma sanayi firmasının yer alacağını duyurdu.

DHA

Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Hava-Uzay Fuarı, 23-27 Mayıs'ta Malezya'nın Langkawi Adası'nda gerçekleştirilecek.

Asya Pasifik bölgesinin en geniş çaplı savunma fuarlarından sayılan organizasyonun bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek ve Türkiye 2'nci kez fuara katılacak.

Türkiye, LİMA 2023'e Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ve 18 Türk savunma sanayi firması ile katılım sağlayacak.

Türk savunma sanayi firmaları şov yapacak

Fuar sırasında Türk savunma sanayi firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı/insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, lojistik destek ürünleri ve savunma hizmetlerinin tanıtım ile sunumları yapılacak.

Fuar kapsamında, yeni projeler aracılığıyla iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor.