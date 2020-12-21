Türkiye, 2020 yılı boyunca siber korsanların hedefinde yer aldı

Kaspersky, Türkiye'nin bu yıl gelişmiş kalıcı siber tehdit aktörlerince dünya çapında hedeflenen ilk 12 ülke arasında yer aldığını açıkladı.

2020 yılında tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle internet kullanımı oldukça arttı. Ancak bu durum, siber korsanların ekmeğine yağ sürdü. Özellikle bu yıl kayıtlara geçen siber saldırıların sayısı, geçtiğimiz yıllara oranla çok fazla.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yabancı bir hükümetin Ticaret, Hazine ve İç Güvenlik bakanlıklarına siber saldırı yaptığı duyurulmuştu.

TÜRKİYE İLK 12 ÜLKE ARASINDA

Kaspersky Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, "Türkiye'de gelişmiş kalıcı siber tehdit aktörlerinin (APT'ler) 2020 boyunca hassas bilgileri çalmak için çoğunlukla hükümet ve diplomatik kuruluşlara saldırılarını sürdürdüklerini gördük.

Aslında Türkiye, bu yıl APT'ler tarafından dünya çapında hedeflenen ilk 12 ülke arasında yer aldı." dedi.

SALDIRILAR YÜZDE 51 ARTTI

Siber suçluların 2019'un aksine bu yıl Türkiye'de bankacılık Truva atlarını yaymaya daha fazla odaklandığını belirten Yamout, 2019'un aynı dönemine kıyasla finansal kötü amaçlı yazılım bulaşmalarında yüzde 51'lik artış görüldüğünü kaydetti.

ETKİLENEN KESİM AZ

Maher Yamout, Türkiye'de 2020 yılında özellikle listenin başında yer alan ülkelere kıyasla, nispeten hem çevrimiçi hem de çevrimdışı tehditlerden etkilenen düşük bir kullanıcı yüzdesi bulunduğunu, aynı zamanda bu yıl Türkiye'deki mağdurları hedef alan bazı ilginç APT faaliyetleri gördüklerini söyledi.

Yamout, "Örneğin, paralı bir APT grubu olan DeathStalker, ülkede bulunan şirketlere saldırmak için implantlar kullandı. Ünlü Lazarus grubu tarafından kullanılan çoklu platform MATA kadrosu, Türk kurbanların yanı sıra StrongPity ve Fishing Elephant gibi grupların diğer APT faaliyetlerini de etkiledi." dedi.

SALDIRILAR DEVAM EDECEK

Güvenlik araştırmacısı Yamout, gelecek yıl pandeminin etkilerinin yaşamaya devam edileceğini, aşı geliştirirken ve hassas hasta verilerini toplarken tıbbi kuruluşlara yönelik saldırılar beklediklerini söyledi.