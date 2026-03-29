Türkiye imzalı uzay hackathonu 78 ülkeye yayılacak

Türkiye Uzay Ajansı, Tüm Mucitler, İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneği ile Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ iş birliğiyle Türkiye’nin ilk milli uzay temalı hackathonu hayata geçirildi.

Türkiye’nin 37 şehrinde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte gençler, iki gün boyunca 36 saat süren yoğun bir çalışma maratonunda uzay teknolojilerine yönelik çeşitli problemlere çözüm üretmeye çalışıyor.

PROJELER JÜRİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında yarışmacıların projeleri ilk olarak bulundukları şehirlerdeki jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Her şehirden ilk üçe giren ekipler belirlendikten sonra Türkiye genelinde yapılacak değerlendirme ile en başarılı üç takım seçilecek. Kazanan ekiplerin projelerini hayata geçirebilmeleri için çeşitli destek ve ödüller verilecek.

UZAY TEKNOLOJİLERİNE GENİŞ YELPAZEDE ÇÖZÜMLER

Yarışmada gençler; Ay yüzeyinde otonom rota planlamasından haberleşme uyduları için radyasyon kalkanlarına, güneş fırtınaları için erken uyarı sistemlerinden yörünge dinamiği çalışmalarına kadar birçok farklı alanda projeler geliştiriyor.

HEDEF: 78 ÜLKEDE UZAY EKOSİSTEMİ

Etkinliğin küresel topluluk lideri Koray Hamza Kalaycı, organizasyonun gelecek yıllarda uluslararası ölçekte genişletileceğini söyledi:

TUA Astro Hackathon çatısı altında 78 ülkede uzay alanında bir ekosistem kurulmasına öncülük etmeyi hedefliyoruz. Böylece Türk bayrağının daha geniş bir coğrafyada dalgalanmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

KATILIMCI SAYISI İLERLEYEN YILLARDA ARTACAK

Etkinliğin Ankara yerel lideri Talha Kaya ise organizasyonun ilk yıl olması nedeniyle katılımcı sayısının sınırlı tutulduğunu belirterek, ilerleyen yıllarda çok daha geniş bir katılımla etkinliğin sürdürüleceğini ifade etti.

LİSELİ ÖĞRENCİLERDEN AY ARACI PROJESİ

Yarışmaya katılan TEMA Koleji öğrencileri ise Ay yüzeyindeki zorlu koşullarda ilerleyebilecek özel bir keşif aracı tasarladıklarını açıkladı.

Projede, kraterlere saplanmayı önleyen gizli palet sistemine sahip tekerlekler, biyonik kol ve özel kameralarla donatılmış bir araç konsepti üzerinde çalışıldığı belirtildi.