Türkiye’de 5G dönemi başlıyor: Telefonlarda şebeke ayarı yapılması gerekiyor

Mobil iletişimin beşinci nesli olarak tanımlanan 5G teknolojisi, Türkiye’de uzun süredir devam eden hazırlık çalışmalarının ardından 1 Nisan itibarıyla devreye alınacak.

İlk etapta 81 ilin merkezlerinde hizmete sunulacak olan 5G altyapısının, önümüzdeki iki yıl içinde kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

5G KULLANMAK İÇİN 4 TEMEL ŞART

Uzmanlara göre kullanıcıların 5G hizmetinden yararlanabilmesi için bazı teknik şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Buna göre öncelikle 5G uyumlu bir akıllı telefon ve bu teknolojiyle desteklenen bir SIM karta sahip olunması gerekiyor. Mevcut 4,5G uyumlu SIM kartların büyük bölümü 5G ile uyumlu kabul edilirken, daha eski kartların operatörler tarafından güncellenmesi gerekebiliyor.

Bunun ardından kullanıcıların operatörleri aracılığıyla 5G hizmetini aktif hale getirmesi gerekiyor. Bu işlem SMS yoluyla ya da operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden yapılabiliyor.

TELEFON AYARLARINDAN 5G SEÇİMİ YAPILMALI

Son aşamada ise telefonun ağ ayarlarında değişiklik yapılması gerekiyor.

Kullanıcılar cihazlarının “Ayarlar” menüsünde yer alan “Hücresel” veya “Mobil Ağlar” bölümüne girerek şebeke türünü LTE veya 4,5G yerine 5G olarak seçebiliyor. Bu işlemin ardından kapsama alanı içinde bulunan kullanıcılar 5G bağlantısından yararlanabiliyor.

TELEFONUN UYUMLU OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre Türkiye’de yaklaşık 95 milyon cep telefonunun 32 milyonu 5G ile uyumlu. Bir yıl önce bu sayının yaklaşık 15 milyon olduğu belirtilirken, yeni modellerin piyasaya çıkmasıyla rakamın hızla artması bekleniyor.

Operatörlerin verdiği bilgilere göre Apple tarafında iPhone 12 ve sonrası, Samsung tarafında ise Galaxy S21 ve üzeri modeller 5G desteğine sahip cihazlar arasında yer alıyor.

Kullanıcılar telefonlarının ayarlar bölümünde en yüksek bağlantı seçeneği olarak 5G’yi görüyorsa cihazlarının bu teknolojiyle uyumlu olduğunu anlayabiliyor. Ayrıca operatörlerin internet sitelerinde yer alan cihaz listeleri üzerinden de kontrol yapılabiliyor.

5G HAYATIN BİRÇOK ALANINI DEĞİŞTİRECEK

Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi, önceki sistemlere göre çok daha yüksek veri hızları ve düşük gecikme süreleri sunuyor. Megabit seviyelerinde olan mobil internet hızları 5G ile birlikte gigabit seviyelerine ulaşabiliyor.

Bu sayede büyük dosyaların saniyeler içinde indirilmesi, kalabalık alanlarda internet bağlantısının daha stabil çalışması ve mobil cihazların diğer akıllı sistemlerle anlık iletişim kurması mümkün hale gelecek.

Uzmanlar ayrıca 5G’nin uzaktan ameliyatlar, akıllı şehir uygulamaları, sanayi otomasyonu, sensör tabanlı tarım sistemleri ve bulut tabanlı mobil oyunlar gibi birçok alanda yeni teknolojik imkanların önünü açacağını belirtiyor.