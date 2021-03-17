Türkiye, internet hızında 170 ülke arasında 103. sırada

Ülke bazlı sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Türkiye’nin, 30.51 Mbps ile 170 ülke arasında 103. sıraya yerleştiği görüldü.

Hayatımıza ilk 1993 yılında giren ve sonrasında yaşamın büyük bir parçası haline gelen internetin, pandemi dönemiyle kullanımı oldukça artmıştı.

Dünya genelinde milyonlarca internet kullanıcısının sıkça kullandığı hız ölçüm platformu Speedtest verilerinden elde edilen bilgilere göre, 170 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu.

TÜRKİYE LİSTENİN SONLARINDA

Elde edilen verilere göre Türkiye, 30.51 Mbps hız ile 170 ülke arasından 103. sıraya yerleşti. Ülkemizin ortalama genişbant yükleme (upload) hızı 8,31 Mbps olarak kayıtlara geçerken, gecikme (ping) değeri ise 25ms olarak hesaplandı.

En yüksek internet hızı 238.59 Mbps ile Singapur’da görülürken, ikinci sıraya 231.70 Mbps ile Hong Kong, üçüncü sıraya ise 217.70 Mbps ile Tayland yerleşti.

EN DÜŞÜK HIZ TÜRKMENİSTAN'DA

En düşük internet hızı ile listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 (Mbps) ile Türkmenistan’da olarak saptandı.