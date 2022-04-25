Türkiye oyun pazarının değeri 1.2 milyar dolara yükseldi

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemir, Türkiye'nin oyun sektöründeki payının 1 milyar 200 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oyunlara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Bu durum, pazardaki verilere de doğrudan yansıdı. Öte yandan Türkiye, uluslararası oyun pazarında oldukça büyük bir role sahip.

AA'da yer alan habere göre; Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemir, 2018'de toplam küresel oyun pazarı 138 milyar dolar iken, bu rakamın 2019'da 152 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

2021'de oyun pazarı 176 milyar dolara çıktı

Salgının ve kapanmaların yoğunlaştığı 2020'de küresel oyun pazarının büyüklüğünün 177 milyar dolara çıktığına işaret eden Aydemir, "Bu aslında beklentimizin çok üstünde bir rakamdı. 2021'de ise bu rakam 176 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

2020 ile 2021'e baktığımızda aslında 1 milyar dolarlık bir düşüş de söz konusu ama bu biraz salgının etkisi. 2020, aslında bir sıçrama yılıydı. 2021, biraz daha dengeleyici bir yıl oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin 2018'de 853 milyon dolarlık bir pazar payı olduğunu bildiren Aydemir, "2019'da bu rakam 830 milyon dolara geriledi. Aslında buna gerileme demek tam da doğru değil. Çünkü normalde kişi başı TL bazında harcadığımız para arttı. Ama dolar kuru yükseldiği için dolar bazında hesapladığımızda düşüş gösteriyor gibi oluyor.

"Türkiye oyun pazarı 1.2 milyar dolara yükseldi"

O yüzden 2019'da böyle bir gerileme yaşandı. 2020'de ise total gelirimiz 880 milyon dolara yükseldi. 2021'de ise bu rakam 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükselmiş durumda.

Türkiye'deki oyuncu sayısı da 2018'den 2021'e kadar 30 milyondan 42 milyona çıktı. Türkiye'de çok genç bir nüfus var. Hem oyun oynama saatleri arttı hem de yeni oyuncu sayısı arttı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki şirketlerin başarısı büyük

Aydemir, Türk oyun şirketlerinin 2020'de neredeyse 2 milyar dolar civarında yatırım aldığını, yatırımların 2021'de de devam ettiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"2021'de Türkiye'de 54 girişim yatırım aldı ve 266 milyon dolarlık bir hacim yaratıldı. Bunlar gösteriyor ki Türk oyunlarının sadece Türkiye'de değil, globaldeki başarısı da yadsınamaz.

Bu başarıların temelinde yatan unsurlardan birincisinin, Türk yazılımcıları ve mobil oyun firmalarının oldukça başarılı olması söylenebilir. Yani hem trendleri takip ediyorlar hem de oyun yapım kalitesini gün geçtikçe artırıyorlar.

İçerideki insan kaynakları gün geçtikçe artıyor. Bugün baktığımızda birçok oyun firmasında hem Türk hem de yabancı uyruklu çalışanlar var. Buradaki ana amaç, sadece bölgemize değil, bütün dünyaya açılım yapabilmek için bütün kültürleri bir araya toplamak."





Türk yazılımcıların kalitesinin yüksek olduğuna dikkati çeken Aydemir, Türk yazılımcılara yurt dışındaki şirketlerden de büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

Aydemir, Türkiye'de oyun geliştirme ile ilgili üniversitelerde kaliteli bir eğitim verildiğini, gençlerin sayıları artan oyun şirketleri aracılığıyla teorideki bilgileri pratiğe çevirebildiklerini anlattı.