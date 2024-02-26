Türkiye yerini aldı: Mobil Dünya Kongresi Barselona'da başladı Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2024), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

AA & Ensonhaber

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı Mobil Dünya Kongresi (MWC), 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon euroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

MWC 2024 başladı

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olan Mobil Dünya Kongresi (MWC 2024), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

MWC Barselona bu yıl da mobil teknolojilerinin fenomen yükselişine sahne oluyor. Fuarda 5G, bulut ağı (cloudnet), ileri yapay zeka (AI), her şeyin interneti (IoE), teknolojinin ufku (Tech Horizon) ve finans teknolojileri (Fintech) bölümleri bulunuyor.

Fuara kayan ekranlı konsept telefonlar, mixed reality (karma gerçeklik) gözlükleri ve NFC teknolojili akıllı yüzükler başta olmak üzere geleceğin ürünleri damgasını vuruyor.

Fuarda geçen yıllarda olduğu gibi öne çıkan konulardan biri 5G teknolojisi oldu. 6G teknolojisi de şimdiden fuarın öne çıkan başlıklarından biri haline geliyor.

Apple'ın geçen haftalarda tanıttığı Vision Pro gözlüklerinin ardından diğer artırılmış gerçeklik gözlüklerinin de MWC'de ilgi odağı haline gelmesi bekleniyor.

Giriş bileti 966 euro

Öte yandan MWC'nin popülaritesi bilet fiyatlarına da yansımış durumda. Teknoloji tutkunu ziyaretçiler için bu yıl fuara giriş bileti fiyatı 966 euro oldu. VIP biletlerin satış fiyatı ise 5 bin 388 avro olarak belirlendi.

MWC'ye bu yıl 95 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarı geçen yıl 88 bin kişi ziyaret etmişti.

Türkiye de yerini aldı

Fira Gran Via Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den 32 şirket stant açtı. Fuarda Türkiye'nin milli katılımını İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor.

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan fuarın Türkiye milli katılımını gerçekleştiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:

Dünyada ilk 10 şirketin 8'i doğrudan teknoloji firması. İlk sıradaki şirketin sadece marka değeri 517 milyar dolar. İlk 5'in marka değeri toplamı 1,5 trilyon dolar.



İlk 100'e giren firmaların tamamı ya doğrudan ya da ikincil süreçte yüksek teknolojiye dayalı üretim yapan şirketlerden oluşuyor.



Hem üretim hem ihracatta teknolojiyi hakim kılmaktan öte bir seçeneğimiz yok. Bu nedenle de tüm yatırım kaynaklarımızı teknoloji odaklı şekilde kurgulamak ve kullanmak zorundayız.

"Yolun başındayız"