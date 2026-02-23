Yapay zeka destekli ilk Android virüsü PromptSpy, kullanıcıları tehdit ediyor

Siber güvenlik uzmanları, üretim akışında üretken yapay zeka kullanan PromptSpy adlı yeni bir Android tehdidini ortaya çıkardı.

Bu kötü amaçlı yazılım, Google’ın Gemini algoritmasını kullanarak ele geçirdiği cihazlardaki ekran öğelerini analiz ediyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İLK MOBİL TEHDİT

PromptSpy, özellikle uygulamayı son kullanılanlar listesinde sabitlemek ve sistem tarafından kapatılmasını engellemek için yapay zekadan talimat alıyor.

Bu yöntem, kötü amaçlı yazılımın farklı cihaz düzenlerine ve işletim sistemi sürümlerine dinamik olarak uyum sağlamasına imkan tanıyor.

Yazılımın temel amacı, kurbanın cihazına uzaktan erişim sağlayan bir Sanal Ağ Hesaplama (VNC) modülü kurmak.

PromptSpy kilit ekranı verilerini yakalayabiliyor, ekran görüntüleri alabiliyor ve tüm ekran etkinliğini video olarak kaydedebiliyor.

Finansal motivasyonla hareket eden saldırganların, Morgan Chase bankasını taklit ederek özellikle Arjantinli kullanıcıları hedef aldığı belirtiliyor.

Google Play Store dışında özel web siteleri üzerinden dağıtılan bu yazılımdan kurtulmak için cihazın Güvenli Mod'da başlatılıp uygulamanın silinmesi gerekiyor.