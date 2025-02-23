Türkiye’de mobil iletişimde 31 yıllık yolculuk: 5G ile yeni dönem başlıyor

AA & Ensonhaber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 31 yıl geçtiğini belirterek, ülkenin artık 20 Gbps’ye kadar yüksek hızlara ulaşabilen 5G teknolojisiyle tanışmaya hazırlandığını duyurdu.

Türkiye’de mobil iletişimin temelleri, 23 Şubat 1994’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i aramasıyla atıldı. O tarihten bu yana teknoloji hızla ilerledi ve bugün, daha güçlü, hızlı ve kesintisiz iletişim imkanı sunan yeni nesil bağlantılar hayatımıza giriyor.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de cep telefonu şebekelerinin hizmet vermeye başlamasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, mobil teknolojinin geçmişten bugüne kat ettiği mesafeye dikkat çekti.

1G'DEN 5G'YE UZANAN TEKNOLOJİ SERÜVENİ

Türkiye, ilk kez 1986’da araç telefonlarıyla 1G teknolojisini deneyimledi. Ancak, bireysel cep telefonu kullanımını mümkün kılan 2G’ye geçiş, 1994 yılında gerçekleşti. Bu teknoloji, yalnızca sesli görüşmeler değil, veri aktarımı ve SMS gönderimi gibi yenilikleri de beraberinde getirdi.

2009’da 3G ile mobil veri kullanımı daha da yaygınlaşırken, 1 Nisan 2016’da devreye giren 4.5G teknolojisi internet hızını 10 kat artırarak iletişimde yeni bir çağın kapısını araladı. Uraloğlu, bu sürecin hızla evrimleştiğini ve Türkiye’nin fiber altyapısının güçlendirilerek 5G’ye geçiş için hazır hale getirildiğini vurguladı.

TÜRKİYE, 5G İLE DİJİTAL ÇAĞA ADIM ATIYOR

Bakan Uraloğlu, geniş bant internet kullanımının Türkiye’de 1993’te başladığını hatırlatarak, bu sürede internet abone sayısında büyük bir artış yaşandığını belirtti:

2008’de 6 milyon olan geniş bant internet abone sayısı, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 96,4 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise 65 milyondan 94,5 milyona yükseldi. 4.5G’nin sağlıklı şekilde sunulabilmesi için fiber altyapı yatırımları hız kesmeden devam ederken, Türkiye’de işletmecilere tahsis edilen toplam fiber uzunluğu 588 bin kilometreye ulaştı.

Mevcut mobil şebeke işletmecilerine ayrılan frekans miktarının 183 MHz’den 549 MHz’ye yükseldiğini kaydeden Uraloğlu, "Aradan geçen 31 yılın ardından Türkiye, artık 20 Gbps’ye kadar ulaşan hızlarıyla 5G teknolojisine adım atmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

5G İLE KESİNTİSİZ VE ULTRA HIZLI BAĞLANTI DÖNEMİ

Türkiye’de faaliyet gösteren mobil operatörlerin mevcut 2G, 3G ve 4.5G şebekelerine ilişkin yetki belgelerinin 30 Nisan 2029’a kadar geçerli olduğunu hatırlatan Uraloğlu, 5G’nin sağlayacağı imkanlara da değindi:

Yeni teknolojiyle internet üzerinden artık çok daha hızlı ve kesintisiz oyun oynanabilecek. İnternet hızı; kullanılan frekans, kapsama alanı, baz istasyonları, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu ve cihaz gibi faktörlere bağlı olarak değişse de, 5G ile iletişimde çığır açacak bir hız artışı yaşanacak.

Türkiye’nin 5G’ye yerli ve milli ürünlerle geçebilmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Uraloğlu, 2024’te 5G ihalesinin yapılacağını ve 2025 itibarıyla hem bireysel kullanıcıların hem de sanayi sektörünün bu teknolojiden faydalanmaya başlayacağını duyurdu.

Mobil iletişimde 31 yıllık serüvenin ardından Türkiye, 5G ile geleceğin dijital dünyasına emin adımlarla ilerliyor.