Türkiye'de yapay zeka girişimleri 7 yılda 33 kat arttı Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifini (TRAI) 2017'de kuran Halil Aksu, yapay zeka girişimlerinin 7 yılda 33 kat arttığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Yapay zeka, bilgisayar sistemlerine insan benzeri zekâ ve öğrenme yetenekleri kazandırmayı amaçlayan bir teknoloji alanıdır.

Bu teknoloji, algoritmalar ve veri kullanarak tanıma, karar verme, dil işleme, özerk hareket etme gibi insan benzeri yetenekleri taklit etmeye odaklanıyor.

Son yıllarda yapay zeka, hayatımızın hemen her alanında etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Girişimler 7 yılda 33 kat arttı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifini (TRAI) 2017'de kuran Halil Aksu, yapay zeka girişimlerinin 7 yılda 33 kat arttığını belirtti.

Dünya yapay zeka liginde Türkiye’nin yerini değerlendiren Aksu; ABD, Çin, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelerden sonra Türkiye’nin ikinci ligde gibi düşünülebileceğini ifade etti.

"Yapay zeka yanlış ellere geçmemeli"

Aksu, yapay zekayla ilgili hukuki düzenleme çalışmaları kapsamında ise şunları kaydetti: