Türkiye'de yapay zeka girişimleri 7 yılda 33 kat arttı

Yapay zeka, bilgisayar sistemlerine insan benzeri zekâ ve öğrenme yetenekleri kazandırmayı amaçlayan bir teknoloji alanıdır.
Bu teknoloji, algoritmalar ve veri kullanarak tanıma, karar verme, dil işleme, özerk hareket etme gibi insan benzeri yetenekleri taklit etmeye odaklanıyor.
Son yıllarda yapay zeka, hayatımızın hemen her alanında etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı.
Girişimler 7 yılda 33 kat arttı
Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifini (TRAI) 2017'de kuran Halil Aksu, yapay zeka girişimlerinin 7 yılda 33 kat arttığını belirtti.
Dünya yapay zeka liginde Türkiye’nin yerini değerlendiren Aksu; ABD, Çin, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelerden sonra Türkiye’nin ikinci ligde gibi düşünülebileceğini ifade etti.
"Yapay zeka yanlış ellere geçmemeli"
Aksu, yapay zekayla ilgili hukuki düzenleme çalışmaları kapsamında ise şunları kaydetti:
Ben liberal ekonomi savunucusuyum ama devletin de asgari düzenleme çerçevesi sağlaması gerektiğine inanıyorum. Yapay zeka yanlış ellere geçerse, yanlış, daha doğrusu kötü niyetli amaçlarla kullanılırsa, çok büyük zararlara ve tahribatlara sebep olabilir.
Otonom araçların çarpışmasından menkul değerler piyasalarının manipülasyonuna kadar, yanlış kanser teşhislerinden sahte veya yalan içeriklerin yaygınlaşmasına kadar, istihdamı yok etmesinden özellikle de askeri alanda tehlikeli ve otonom sistemlerin başına buyruk hareket edip felaketlere neden olmasına kadar pek çok alanda, yapay zeka ters ve yıkıcı sonuçları olabilir.
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