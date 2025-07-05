Türkiye'deki fiber internet ve 4.5G kullanıcı sayısı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin güncel internet ve mobil abone sayılarına ilişkin en son verileri paylaştı.

Bakanlığın BTK raporuna dayandırdığı açıklamaya göre, 2024 yılı sonunda fiber internet abone sayısı 8,1 milyona, 4.5G teknolojisini kullananların sayısı ise 87,6 milyona ulaştı.

FİBER İNTERNET ABONE SAYISI DÖRT YILDA İKİYE KATLANDI

Türkiye'deki toplam internet abone sayısı 96,4 milyonu geçerken, bu abonelerin 8,1 milyonu fiber internet kullanıyor.

2020 yılında yaklaşık 4 milyon olan fiber abone sayısının dört yıl içinde iki katına çıkması dikkat çekti.

MOBİLDE 4.5G KULLANIMI ZİRVEDE

Ülkedeki toplam 94,3 milyon mobil abonenin büyük bir çoğunluğu, yani 87,6 milyonu, 4.5G teknolojisini aktif olarak kullanıyor.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'deki genel internet kullanım oranının yüzde 88,8 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğunun altı çizildi.