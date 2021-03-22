Türkiye'deki geri dönüşüm projesine Google'dan ödül

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çağrı Serpin ve arkadaşları, Google tarafından düzenlenen yarışmada birinciliği elde etti.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çağrı Serpin ve arkadaşları, yeni bir geri dönüştürme projesi geliştirdi.

Söz konusu proje kapsamında, insanların plastik gibi geri dönüştürülebilir maddeleri otomatlara vermeleri, karşılığında ulaşım bakiyesi gibi birçok alanda kullanabilecekleri puanlar kazanmaları sağlandı.

Google Developer Student Clubs'ın 3 yıldır düzenlediği People & Peace Hackathonu'nda genç girişimcilerin projeleri değerlendirildi.

GOOGLE'DAN ÖDÜL

Yarışmanın teması, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından belirlenen ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olurken, yarışmaya katılan girişimciler bu doğrultuda projelerini sundu.

People & Peace Hackathonu'nda yarışan Çağrı Serpin ve arkadaşlarının geliştirdiği "We" adlı geri dönüşüm projesi, 22 proje arasından birinci seçildi.

Plastik gibi maddelerin geri dönüşüme kazandırılması ve insanların buna teşvik edilmesi fikriyle yola çıkan "We" projesine ilişkin değerlendirmede bulunan Çağrı Serpin, "We" projesi ile plastik gibi geri dönüştürülebilir maddelerin metro, metrobüs ve otobüs gibi insanların yoğunlukta olduğu yerlere yerleştirilen otomat benzeri cihazlara toplanabileceğini belirtti.

Serpin, "İnsanlar, bu otomatlara plastik gibi maddeleri vererek karşılığında toplu taşıma bakiyesi alabilir veya telefon uygulaması üzerinden QR kod okutarak sanal puan alabilirler.

"PUANLAR İNDİRİM OLARAK KULLANILABİLİR"

Bunun yanında bu puanları, anlaşmalı kafe ve mekanlarda indirim olarak da kullanabilir ya da hediye olarak bir başkasına da gönderebilir. Projenin içeriğinde çokça oyunlaştırma kullanıldı. Bu uygulamada kullanıcılar, günlük ve haftalık ekstra puan kazanabilir.

"HAVA KALİTESİ HARİTASI OLUŞTURULABİLİR"

Gelecek aşamalarda ise We cihazlarının içerisine yerleştirilecek olan sensörler sayesinde hava kalitesi, hava sıcaklığı ve nem oranı gibi bilgiler veri tabanına yazılıp şehrin hava kalitesi haritası ortaya çıkartılabilir.

Bu veriler, sonrasında bilimsel araştırmalarda kullanılabilir. Aynı zamanda cihazlarda bulunan ağırlık sensörleri sayesinde de her bölgeden ne kadar geri dönüştürülebilir atık elde edildiği haritalandırılabilir. Bu da gelecekte bu veriler ışığında uygun geri dönüşüm çalışmalarına destek olacaktır." dedi.