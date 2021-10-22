Türkiye'den SİHA alacak ülkeler arasında Kırgızistan da katıldı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye 'Bayraktar TB2' silahlı insansız hava aracı siparişi verdiklerini açıkladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İdaresinin bulunduğu bina önündeki meydanda Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetlerine bütçeden ilk kez satın alındığı belirtilen askeri araçların teslimi için tören düzenlendi.

KIRGIZİSTAN, "BAYRAKTAR TB2" ALACAK

Taşiyev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" SİHA siparişi verdiklerini ve bunların yakın zamanda kendilerine teslim edileceğini söyledi.

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SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek." dedi.

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RUSYA'DAN DA ORLAN ALDILAR

Taşiyev, Rusya'dan da "Orlan-10" SİHA satın aldıklarını ve keskin nişancı tüfekleri temin ettiklerini dile getirdi.

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