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- Türkiye'nin 1000 beygir gücündeki ilk motoru çalıştırıldı
Türkiye'nin 1000 beygir gücündeki ilk motoru çalıştırıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Utku motorunun çalıştırılması ile ilgili paylaşım yaptı.
- AA
- 01.06.2021 - 14:10
- Güncelleme : 01.06.2021 - 14:23
Türkiye'nin 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonu Utku'nun çalıştırılması başarılı şekilde yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, güç grubu geliştirme çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekti.
"BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ"
"45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz Utku’nun çalıştırılması başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.
Demir, testlere ilişkin görüntüyü de paylaştı.
İsmail Demir'den 'Utku motoru' paylaşımı ViDEO