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Türkiye'nin 1000 beygir gücündeki ilk motoru çalıştırıldı

Türkiye'nin 1000 beygir gücündeki ilk motoru çalıştırıldı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Utku motorunun çalıştırılması ile ilgili paylaşım yaptı.