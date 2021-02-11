Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, 2022'de faaliyete geçecek

Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, 2022'de faaliyete geçecek

Doğu Anadolu Gözlemevi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu da gelecek yıl hizmete girecek.

Erzurum'daki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde, 2012 yılında yapımına başlanan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin (DAG) büyük bölümü tamamlandı.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan DAG ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulunmuştu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OPTİK TELESKOBU OLACAK

Erzurum'daki Karakaya Tepeleri üzerinde, 3 bin 170 metre yükseklikte Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, tesis tamamlandığında 4 metre çapında, Türkiye'nin en büyük optik ve ilk kızılötesi teleskobunun devreye alınmış olacağını belirtti.

Türkiye'nin en büyük optik teleskobu 2022'de faaliyete geçecek - VİDEO

TASARIMI ÜLKEMİZDE YAPILDI

Gözlemevinde kullanılacak teleskobun tasarımı, Türkiye'de gerçekleştirildi. Parçalarının bir kısmı Belçika, bir kısmı da İtalya'da yapılan teleskobun ana kütlesi tamamlandı.

ERZURUM'DA PARÇALAR BİRLEŞTİRİLECEK

Elektronik ve güvenlik testleri yapılan söz konusu teleskop, yıl sonuna kadar hem İtalya hem de Belçika'dan yollara çıkacak ve Erzurum'a getirilerek birleştirilecek.

Çalışmaların normal gitmesi halinde 2021 yazıyla birlikte kurulum sürecine başlanacak. Ardından, yüksek teknolojili DAG yerleşkesinde teleskobun mekanik, elektronik, güvenlik, yazılım ve optik test süreçleri kontrol edilecek.

2022 YILINDA FAALİYETE GEÇECEK

Yurt dışında üretilen ekip ve ekipmanın Erzurum'a zamanında ulaşmasının yanı sıra, atmosferik koşullarının uygun olması halinde Doğu Anadolu Gözlemevi'ndeki teleskoptan ilk ışık, 2022 yılının başında alınacak.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önemli gözlemevleri arasında olacak DAG'da, gözlem kalitesini olabildiğince artıran teknolojiler kullanılacak.

Türkiye'de en büyük olacak ve tek parça aynanın bulunacağı teleskop ile sönüklük anlamında gözlemlenmeyecek gök cisminin yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor.





Ayrıca coğrafik ve stratejik olarak da bulunulan enlem ve boylamda bu çapta teleskop olmadığı için büyük gözlemsel boşluk da doldurulacak.

Teleskobun, insan gözünün duyarlı olduğu bölgenin dışında da kırmızı ötesi bölgede gözlem yapabilen, Türkiye'nin ilk kırmızı ötesi teleskobu olacağı kaydediliyor.

DÜNYADA TEK

DAG'a eklenen birkaç optik ve son teknolojik özellik ile beraber bu özellikleri bir arada barındıran, dünyada bu sınıfta tek teleskop olacak.