Türkiye'nin süper bilgisayarı TRUBA, 3. fazda

Yaklaşık 22 yıldır Türkiye’de akademik kurumlara, kamu kuruluşlarına ve özel sektöre yüksek başarımlı hesaplama (YBH) ve veri depolama olanakları sunan TRUBA, sadece bir süper bilgisayar değil; Türkiye’nin bilimsel ve dijital bağımsızlık hedefleri doğrultusunda inşa edilen stratejik bir altyapı olarak kabul ediliyor.

ARAŞTIRMALARA HIZ, ÜRETİME GÜÇ KATIYOR

TRUBA, 2025 itibarıyla 80 bin işlemci çekirdeği, 312 GPU ve 14 petabaytlık veri depolama kapasitesiyle Türkiye’nin en kapsamlı araştırma altyapılarından biri konumuna geldi. Yapay zeka, hesaplamalı fizik, iklim modelleme ve daha birçok alanda kritik çalışmalar bu sistem sayesinde yürütülüyor.

Sahip olduğu işlem gücü yaklaşık 40 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer olan TRUBA, normalde haftalar sürebilecek karmaşık hesaplamaları saatler içinde tamamlayarak bilimsel üretimi hızlandırıyor. Haftalık ortalama 450 araştırmacının aktif olarak işlem yaptığı sistemde, aylık 46 milyon çekirdek saatlik işlem hacmine ulaşıldı.

DÜNYA SIRALAMASINDA YERİNİ ALDI

TRUBA altyapısına geçtiğimiz yıl entegre edilen ARF ve ARF-ACC kümeleriyle sistem uluslararası sıralamalarda da adından söz ettirdi. Kasım 2024’te yayımlanan Top500 listesinde 227. sırada yer alan ARF-ACC, aynı zamanda Green500 listesinde 26. sıraya yükselerek enerji verimliliği konusunda da dünya çapında başarı sağladı.

Bu kümelerde yer alan özel sıvı soğutmalı GPU altyapısı, özellikle yapay zeka uygulamaları için optimize edildi ve yüksek performansla birlikte enerji tasarrufu da sağladı.

YENİ YATIRIMLARLA GÜÇLENECEK

Ağustos 2025'te devreye alınması planlanan üçüncü fazla birlikte TRUBA, 192 yeni nesil H200 GPU ile kapasitesini daha da artıracak. Bu genişleme sayesinde özellikle yapay zeka ve veri yoğunluklu bilimsel uygulamalara yönelik taleplerin karşılanması hedefleniyor.

Yeni sistemin, artan akademik ve sektörel ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde yapılandırılması ve kapasite karşılığı hizmet sözleşmelerinin yıl içinde tamamlanması planlanıyor.