Türkiye'nin ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası GAZAP tanıtıldı

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

Kara, hava ve denizlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya koyulan milli silahlanma hamleleri ses getirmeye devam ediyor.

GAZAP'IN TEST GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te Türkiye, bir sürprizle sahneye çıktı.

Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası GAZAP'ın test görüntüleri ortaya çıktı.

Hedefi tam isabetle vuran GAZAP, Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

10 BİN PARÇACIKLA YOK EDİCİ GÜÇ

GAZAP, tam 2000 librelik (yaklaşık 970 kg) yüksek tahrip gücüne sahip bir uçak bombası olarak tanıtıldı.

İçeriğinde bulunan 10 bin özel parçacık, patlama anında 10 bin farklı ölümcül parçaya dönüşüyor.

Bu da bombanın etki alanını klasik mühimmatlara göre olağanüstü derecede artırıyor.

Bombanın patlama etkisiyle birlikte çevreye yayılan bu parçacıklar metrekare başına yaklaşık 10.6 parçacığın düşmesine yol açıyor.

Bu oran, sahadaki canlı hedeflerin etkisiz hâle getirilmesinde büyük bir tehdit oluşturuyor.

GAZAP’IN ÇOK KATMANLI GÜCÜ

Standart Amerikan yapımı MK-84 bombasının yaklaşık 3 katı güç sunarak sınıfında rakipsiz olduğunu ortaya koyan GAZAP'ın referans alındığı MK-84 bombası uzun yıllardır NATO ve Batılı ordular tarafından kullanılıyor.

Parçacık sayısı, patlama gücü ve etki alanı açısından GAZAP, MK-84’ü neredeyse üçe katlıyor.