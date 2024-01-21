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Türkiye'ye çağ atlatacak projeler: Bakan Kacır tek tek sıraladı

Türkiye'ye çağ atlatacak projeler: Bakan Kacır tek tek sıraladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uydu, roket ve insanlı uzay misyonu projelerini, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Gurur Duy Türkiye" etiketleriyle paylaştı.