Türksat 5B, bugün hizmet vermeye başlayacak

Aralık 2021'de Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılan Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, bugün itibarıyla hizmete alınacak.

Türksat 5B uydusu, 19 Aralık 2021'de SpaceX firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya gönderilmişti.

Falcon 9 roketiyle başarılı şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5B'den daha sonra ilk sinyal alındı.

Türksat 5B bugün hizmet vermeye başlıyor

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip Türksat 5B'nin, istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirildi ve herhangi bir sorun tespit edilmedi.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, bugün itibarıyla "42 derece doğu" boylamındaki yörüngesinde hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek olan Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

Türksat 5B teknik detaylar

Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olan Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağrılığına ve 15 kilovat güç kapasitesi sahip.

42 derece doğu yörüngesinde Türksat 5B uydusunun kullanıma alınmasıyla Ka-Bant veri hizmetinin yanı sıra Ku-Bant kapasitesi artırılacak ve aynı yörüngede hizmet veren Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına da yedeklilik sağlanmış olacak.

Ayrıca 35 yılın üzerindeki manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki ilgili frekans ve yörünge kullanım haklarının korunması da temin edilecek.