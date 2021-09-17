Türksat 6A, SpaceX tarafından 2023'te fırlatılacak

Üretim ve test süreci 2022'de tamamlanması planlanan Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üretim ve test süreci 2022'de tamamlanması planlanan Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın SpaceX tarafından fırlatılacağını duyurdu.

Karaismailoğlu, fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat AŞ ile SpaceX firması arasında imzalandığını söyledi.

Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat AŞ arasında imzalanarak resmi olarak başladı.

"TEST AŞAMASINA GİRDİ"

Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021'de uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu, uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak." ifadelerini kullandı.

"FIRLATMA 2023'TE"

Projenin, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat AŞ'nin sorumluluğunda olduğunu bildiren Karaismailoğlu, "Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar, proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlarla koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi.

"FIRLATICI FALCON 9"

Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi.

Bu kapsamda Türksat ile Space X firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Sözleşme aynı zamanda Türksat AŞ olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firmayla doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir.

Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat AŞ uzman kadrosuyla yürütülecektir." dedi.

TÜRKSAT 5A'YI DA SPACEX FIRLATMIŞTI

Öte yandan, Türksat 5A uydusu da Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından Ocak 2021'de uzaya fırlatılmış ve göreve başlamıştı.

TÜRKSAT 6A PROJESİ NEDİR

Türksat 6A, Türkiye’nin yerli olarak geliştirilecek ve bu alandaki yeteneklerimizi daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesidir.

1994 yılında göreve başlayan TURKSAT 1B ve takip TURKSAT 1C, 2A, 3A ve 4A uydularından beri, Türkiye bu alanda hizmet sağlıyor. Ancak bu uydular yabancı firmalardan temin ediliyordu.

15 Aralık 2014 tarihinde başlayan proje kapsamında geliştirilecek uydu, Türkiye’nin daha önceki haberleşme uydularından farklı olarak milli imkanlar ile geliştirilen ilk haberleşme uydusu olma özelliğine sahip.

Yakıt dahil, 4 tonun üzerinde bir kütleye sahip olacak olan uydu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecek.

Türksat 6A Uydusu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecek.

Proje kapsamında, uydu üzerinde kullanılacak yeni geliştirilen birçok alt sisteme uzay ve uydu tarihçesi kazandırılacak ve söz konusu alt sistemler, milli haberleşme uydularının alt yapısını oluşturacak.

Türksat 6A; 16 aktif, 4 yedek Ku-Bant ve 2 aktif, 1 yedek X-Bant aktarıcıya sahip olacak.

